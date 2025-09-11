سامسونگ دوباره اپل را مسخره کرد!

کنایه سامسونگ به اپل: آیفون ۱۷ باز هم تاشو نیست! سامسونگ با انتشار توییتی طعنه‌آمیز، اپل را به خاطر نداشتن گوشی تاشو در سبد محصولات جدیدش مسخره کرد. این شوخی سامسونگ، یادآور کنایه مشابهی است که این شرکت چند سال پیش به اپل زده بود.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ رقابت بین سامسونگ و اپل، دو غول بزرگ دنیای گوشی‌های هوشمند، همواره داغ بوده است. این رقابت به‌خصوص با معرفی محصولات جدید، شدت بیشتری می‌گیرد. سامسونگ که یکی از پیشگامان عرصه گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود، پس از رونمایی از آیفون ۱۷، بار دیگر اپل را به چالش کشید.

کنایه‌های سامسونگ به اپل پس از معرفی آیفون ۱۷

سامسونگ در توییتی کنایه‌آمیز نوشت: «باورم نمیشه که این موضوع هنوز هم صادق باشه.» این توییت به توییت مشابهی از سامسونگ در سال ۲۰۲۲ اشاره دارد که در آن، اپل را به دلیل نداشتن گوشی تاشو در سبد محصولاتش مسخره کرده بود. گلکسی فولد سامسونگ در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و این شرکت از آن زمان تاکنون، با عرضه گوشی‌هایی مانند زد فولد ۷ و فلیپ ۷، به تکامل گوشی‌های تاشوی خود ادامه داده است.

سامسونگ علاوه بر این، اپل را به خاطر معرفی ویژگی امتیاز خواب و قابلیت ترجمه زنده نیز به سخره گرفت. همچنین سامسونگ به دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی آیفون ۱۷ پرو اشاره کرد و آن را با سنسور‌های ۲۰۰ مگاپیکسلی گوشی‌های پرچم‌دار خود مقایسه کرد. اگرچه این انتقادات تا حدی درست هستند، اما اپل همواره در به‌کارگیری فناوری‌های جدید کند عمل کرده است.

رقابت تنگاتنگ سامسونگ و اپل در بازار گوشی‌های هوشمند

با این حال، اپل بار‌ها ثابت کرده است که نیازی به پیشگام بودن در فناوری ندارد. میلیون‌ها نفر بدون توجه به فناوری به‌کار رفته در آیفون‌های جدید، آنها را خریداری می‌کنند. در حالی که انتظار می‌رفت اپل پاسخی هوشمندانه به کنایه سامسونگ بدهد، این شرکت طبق معمول ترجیح داد تا آمار فروش محصولاتش صحبت کنند.

برای اولین بار در سال جاری، اپل در فروش سه‌ماهه اول سال، از سامسونگ پیشی گرفت؛ این در حالی است که سامسونگ سری گلکسی اس ۲۵ خود را در ژانویه عرضه کرده بود. این اتفاق مهم می‌تواند آغاز روند جدیدی باشد که در آن، اپل در تمام طول سال، صرف‌نظر از زمان عرضه محصولات رقبایش، بر بازار تسلط داشته باشد.

سامسونگ علی‌رغم عرضه‌های ضعیف در چند سال گذشته، در زمینه گوشی‌های تاشو جایگاه مستحکمی دارد. در آمریکا، رقبای چندانی برای سامسونگ وجود ندارد و شرکت‌هایی مانند موتورولا و وان‌پلاس نتوانسته‌اند محصولات خود را به اندازه کافی به چشم مصرف‌کنندگان برسانند. گوگل نیز به‌تازگی با سری پیکسل فولد پرو وارد این بازار شده است و اگرچه در حال پیشرفت است، اما هنوز به سطح سامسونگ نرسیده است.

به همین دلیل سال ۲۰۲۶ سال جالبی خواهد بود، زیرا شایعاتی مبنی بر عرضه اولین گوشی تاشو اپل در تاریخ این شرکت وجود دارد. اگر اپل بتواند گوشی تاشوی خود را به‌خوبی طراحی و تولید کند، به‌دلیل ارائه یک محصول بی‌نقص در ابتدای ورود به این بازار، مورد تحسین قرار خواهد گرفت. در حالی که کاربران اندروید به دلایل مختلف به این سیستم‌عامل وفادار هستند، اما هرگز برای تغییر عقیده آنها دیر نیست.