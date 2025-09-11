قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ با کاهش قیمت دلار و افت ارزش اونس جهانی طلا، در روند نزولی بازگشایی شد. توافق ایران با آژانس انرژی اتمی سیگنال کاهش قیمت به بازارهای مالی ارسال کرد. به این ترتیب قیمت سکه در بسیاری از قطعات نزولی شد و دلار نیز به کانال ۹۹ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در روند نزولی بازگشایی شد. قیمت طلا ریزش قابل توجهی داشت و طلای ۱۸ عیار به کانال ۸.۶ میلیونی سقوط کرد. قیمت سکه نیز در تمامی قطعات غیر از سکه گرمی کاهش یافت و سکه امامی در کانال ۹۲ میلیونی قرار گرفت.

به‌نظر می‌رسد، امضای توافق‌نامه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باعث کاهش قیمت دلار شده و همین موضوع ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه را رقم زده است. از طرفی، اونس طلای جهانی نیز امروز در روند نزولی قرار گرفته و ریزش قیمت‌ها در بازار طلای داخلی را شدت بخشیده است.

شایان ذکر است، قیمت اونس جهانی طلا امروز با کاهش ۲۰ دلاری، با رقم ۳۶۲۰ دلار به ثبت رسیده است. گفتنی است دلار امروز در کانال ۹۹ هزار تومانی بازگشایی شد و با نوسانات محدود کاهشی روی رقم ۹۹ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفته است.

قیمت نقره کاهش محدودی یافت

قیمت اونس جهانی نقره امروز با ۱۴ سنت کاهش، روی رقم ۴۱ دلار قرار گرفت؛ گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با ۲۰۰ تومان کاهش، گرمی ۱۵۳ هزار و ۵۷۰ تومان به فروش رسید.

سکه امامی ۱.۵ میلیون تومان ارزان شد

قیمت سکه امروز در تمامی قطعات غیر از سکه گرمی کاهش یافته است. قیمت سکه امامی با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش، با رقم ۹۲ میلیون و ۴۸۰ تومان به ثبت رسیده است؛ سکه بهار آزادی با کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، با رقم ۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین قیمت نیم سکه با ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه با ۳۰۰ هزار تومان کاهش، به ترتیب روی رقم‌های ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفته‌اند. قیمت سکه گرمی بدون تغییر، با رقم ۱۵ میلیون و ۵۰۰ تومان به ثبت رسیده است.

حباب سکه رشد کرد

حباب سکه امروز در تمامی قطعات افزایشی است؛ حباب سکه امامی ۲۵۱ هزار تومان، بهار آزادی ۳۶۶ هزار تومان، نیم سکه ۲۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵۱ هزار تومان و حباب سکه گرمی نیز ۲۲۲ هزار تومان کاهش یافت.

قیمت طلا کاهش یافت

بازار طلا امروز در روند کاهشی بازگشایی شده است. هر مثقال طلا در این لحظه، با ۹۹۴ هزار تومان کاهش، روی رقم ۳۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار گرفته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۲۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش، با رقم هشت میلیون و ۶۲۴ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت طلای دست دوم نیز با ۲۲۳ هزار و ۶۸۸ تومان کاهش، با رقم هشت میلیون و ۵۰۸ هزار و ۵۵۱ تومان به ثبت رسیده است.