ترامپ به نتانیاهو: «بمباران قطر تصمیمی ناپخته بود»

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، نارضایتی عمیق خود را از بمباران اسرائیل علیه قطر ابراز کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ به گفته این مقام‌ها، ترامپ تصمیم اسرائیل برای هدف قرار دادن رهبران حماس در قطر را «حکیمانه» ندانسته و از این‌که از طریق ارتش آمریکا و نه از جانب اسرائیل از وقوع این حمله مطلع شده، خشمگین گردیده است. او همچنین از بمباران خاک کشوری که متحد ایالات متحده بوده و نقش میانجی‌گر در مذاکرات پایان جنگ غزه را ایفا می‌کرد، به شدت انتقاد کرده است.

یک مقام آمریکایی تصریح کرده که ترامپ از اقدامات تهاجمی نتانیاهو بدون اطلاع واشنگتن احساس سرخوردگی دارد. به گفته وی، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان خواهان پایان یافتن جنگ غزه توسط اسرائیل است و ترجیح می‌دهد نتانیاهو شدت بمباران‌ها را کاهش دهد.

ترامپ همچنین بر این باور است که تصاویر حملات اسرائیل به غزه به وجهه این رژیم در سطح جهانی آسیب می‌زند. بنا بر گزارش، او و ویتکوف شکایت کرده‌اند که نتانیاهو آنان را بدون اطلاع قبلی در موقعیت‌های دشوار قرار می‌دهد.