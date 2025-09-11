En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ به نتانیاهو: «بمباران قطر تصمیمی ناپخته بود»

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، نارضایتی عمیق خود را از بمباران اسرائیل علیه قطر ابراز کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۱۰
| |
3 بازدید

ترامپ به نتانیاهو: «بمباران قطر تصمیمی ناپخته بود»

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ به گفته این مقام‌ها، ترامپ تصمیم اسرائیل برای هدف قرار دادن رهبران حماس در قطر را «حکیمانه» ندانسته و از این‌که از طریق ارتش آمریکا و نه از جانب اسرائیل از وقوع این حمله مطلع شده، خشمگین گردیده است. او همچنین از بمباران خاک کشوری که متحد ایالات متحده بوده و نقش میانجی‌گر در مذاکرات پایان جنگ غزه را ایفا می‌کرد، به شدت انتقاد کرده است.

یک مقام آمریکایی تصریح کرده که ترامپ از اقدامات تهاجمی نتانیاهو بدون اطلاع واشنگتن احساس سرخوردگی دارد. به گفته وی، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان خواهان پایان یافتن جنگ غزه توسط اسرائیل است و ترجیح می‌دهد نتانیاهو شدت بمباران‌ها را کاهش دهد.

ترامپ همچنین بر این باور است که تصاویر حملات اسرائیل به غزه به وجهه این رژیم در سطح جهانی آسیب می‌زند. بنا بر گزارش، او و ویتکوف شکایت کرده‌اند که نتانیاهو آنان را بدون اطلاع قبلی در موقعیت‌های دشوار قرار می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ نتانیاهو بمباران قطر
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: از همه جنبه‌های حمله اسرائیل به قطر ناراضی بودم
نتانیاهو دوباره قطر را تهدید به حمله کرد
واکنش ترامپ به نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه
یاوه‌گویی نتانیاهو پس از حمله به یمن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
کلید طلایی سلامت مغز
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۵۲ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZQI
tabnak.ir/005ZQI