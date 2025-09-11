En
موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

رسانه‌های محلی فلسطینی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق النفق و شیخ رضوان در شمال شرقی شهر غزه همزمان با حملات توپخانه‌ای به این مناطق خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۰۷
موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانه‌های محلی فلسطینی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق النفق و شیخ رضوان در شمال شرقی شهر غزه همزمان با حملات توپخانه‌ای به این مناطق خبر دادند.

جنگنده‌های صیهونیستی یک باب منزل مسکونی در شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه را بمباران کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین یک ساختمان مسکونی در منطقه المشتل واقع در شمال غربی شهر غزه را هدف حمله قرار دادند.

در پی حمله به چادر‌های آوارگان فلسطینی در اطراف خیابان الیرموک در مرکز نوار غزه دو نفر از جمله یک نوزاد شهید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

