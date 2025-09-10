En
«چارلی کرک» روزنامه نگار حامی ترامپ ترور شد

چارلی کرک، فعال رسانه‌ای مطرح محافظه‌کار و از نزدیکان دونالد ترامپ هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا ترور شد.
«چارلی کرک» روزنامه نگار حامی ترامپ ترور شد

به گزارش تابناک به نقل از جماران، در یک حمله مسلحانه، چارلی کرک، روزنامه‌نگار آمریکایی و از حامیان ترامپ را هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی هدف قرار گرفت.

چارلی کرک در برنامه‌های تلویزیونی، شبکه‌های خبری محافظه‌کار و پادکست‌ها حضور پیدا می‌کند و محتوای سیاسی تولید می‌کند. او همچنین در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب حضور فعالی دارد و به عنوان یک اینفلوئنسر سیاسی شناخته می‌شود.

چارلی کرک کیست؟ 

چارلی کرک به دلیل حمایت از سیاست‌های جمهوری‌خواهان و به ویژه سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری محافظه‌کار حضور فعالی دارد. کرک همچنین کتاب‌هایی نوشته و در سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کند تا دیدگاه‌های سیاسی خود را ترویج دهد.

چارلی کرک (Charlie Kirk) یک فعال سیاسی، نویسنده و مفسر محافظه‌کار آمریکایی است. او بنیان‌گذار و رئیس سازمان Turning Point USA است، که یک گروه محافظه‌کار جوانان در آمریکا به شمار می‌رود و در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند تا ایدئولوژی محافظه‌کارانه را تبلیغ کند.

وی به دلیل حمایت از سیاست‌های جمهوری‌خواهان و به ویژه سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری محافظه‌کار حضور فعالی دارد. کرک همچنین کتاب‌هایی نوشته و در سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کند تا دیدگاه‌های سیاسی خود را ترویج دهد.

چارلی کرک روزنامه نگار ترامپ جمهوری خواه ترور خبر فوری
