«چارلی کرک» روزنامه نگار حامی ترامپ ترور شد

به گزارش تابناک به نقل از جماران، در یک حمله مسلحانه، چارلی کرک، روزنامه‌نگار آمریکایی و از حامیان ترامپ را هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی هدف قرار گرفت.

چارلی کرک در برنامه‌های تلویزیونی، شبکه‌های خبری محافظه‌کار و پادکست‌ها حضور پیدا می‌کند و محتوای سیاسی تولید می‌کند. او همچنین در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب حضور فعالی دارد و به عنوان یک اینفلوئنسر سیاسی شناخته می‌شود.

چارلی کرک کیست؟

چارلی کرک به دلیل حمایت از سیاست‌های جمهوری‌خواهان و به ویژه سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری محافظه‌کار حضور فعالی دارد. کرک همچنین کتاب‌هایی نوشته و در سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کند تا دیدگاه‌های سیاسی خود را ترویج دهد.

چارلی کرک (Charlie Kirk) یک فعال سیاسی، نویسنده و مفسر محافظه‌کار آمریکایی است. او بنیان‌گذار و رئیس سازمان Turning Point USA است، که یک گروه محافظه‌کار جوانان در آمریکا به شمار می‌رود و در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند تا ایدئولوژی محافظه‌کارانه را تبلیغ کند.

وی به دلیل حمایت از سیاست‌های جمهوری‌خواهان و به ویژه سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری محافظه‌کار حضور فعالی دارد. کرک همچنین کتاب‌هایی نوشته و در سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کند تا دیدگاه‌های سیاسی خود را ترویج دهد.