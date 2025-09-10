اولا: اینکه اعضای آن از دهها کشور تشکیل شدهاند و جالب اینکه عمده آنها هم فعالان اروپایی هستند که دولتهای آنان مهمترین حامیان این رژیم منحوس هستند.
ثانیا: حرکتی مستقیم به سمت جغرافیای غزه است که در کنار تحریم کالاهای حامی رژیم یا کمکهای بشردوستانه و تظاهرات و ... اقدامی موثر و قابل توجه محسوب میشود خصوصا در دورهای که رژیم صهیونی نسبت به همه آن اقدامات و فشارهای مردمی بی توجه بوده است!
ثالثا از آنجا که این بار بیش از پنجاه قایق و کشتی را همزمان به سمت غزه روانه کرده است، یک بحران جدیتر را در مقابل ساختار دولت تروریستی اسراییل قرار داده است که برخورد با آن فشار روانی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
رابعاً: این اقدام هر چند وقت یک بار تکرارپذیر است و گرچه رژیم به کشورهای مبدا مثل اسپانیا و تونس فشار آورده یا کشتی و قایقهایی که توسط گروههای مردمی خریداری شده را ضبط میکند! ولی عزم کنشگران برای تکرار آن جدی است.
خامسا: این افراد با وجود حملات به کشتیها و تهدید، بسیار جدی هستند و عزم راسخ دارند و، چون همگی از جریانات کاملا مردمی هستند برخورد با آنها هزینهمند است.
گرچه حضور ایرانیان در داخل کشتیها بهانه رژیم را بیشتر میکند و یا بعدا آزادسازی اسرا را سخت خواهد کرد ولی هم جامعه ما باید از این اقدامات مطلع بشود هم برای ضریب گرفتن این اقدام در جهان میتوان فعالیتهای مختلفی کرد.