به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روز نخست مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان اروپا، یوروبسکت ۲۰۲۵ در لتونی برگزار شد که با صعود تیمهای ملی ترکیه و یونان همراه بود.
یونان با ۲۹ امتیاز یانیس آنتتوکمپو، ستاره تیم میلواکی باکس با حساب ۸۷ بر ۷۶ از سد لیتوانی گذشت و به نیمهنهایی رسید.
تیم ملی ترکیه هم با ۱۹ امتیاز، ۱۲ ریباند و ۱۰ پاس گل آلپرن شنگون با نتیجه ۹۱ بر ۷۷ لهستان را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی یوروبسکت ۲۰۲۵ صعود کرد.
امروز و در ادامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی، فنلاند با گرجستان روبهرو میشود و آلمان به مصاف اسلوونی میرود.
