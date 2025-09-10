تیم‌های ملی بسکتبال ترکیه و یونان با شکست حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی اروپا راه یافتند.

یونان و ترکیه در یوروبسکت ۲۰۲۵ به نیمه‌نهایی رسیدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روز نخست مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان اروپا، یوروبسکت ۲۰۲۵ در لتونی برگزار شد که با صعود تیم‌های ملی ترکیه و یونان همراه بود.

یونان با ۲۹ امتیاز یانیس آنتتوکمپو، ستاره تیم میلواکی باکس با حساب ۸۷ بر ۷۶ از سد لیتوانی گذشت و به نیمه‌نهایی رسید.

تیم ملی ترکیه هم با ۱۹ امتیاز، ۱۲ ریباند و ۱۰ پاس گل آلپرن شنگون با نتیجه ۹۱ بر ۷۷ لهستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی یوروبسکت ۲۰۲۵ صعود کرد.

امروز و در ادامه دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی، فنلاند با گرجستان روبه‌رو می‌شود و آلمان به مصاف اسلوونی می‌رود.