نعیم قاسم: تجاوز به قطر بخشی از پروژه اسرائیل بزرگ است

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: دشمن به مدت دو سال است که گام به گام پروژه «اسرائیل بزرگ» را در غزه و کرانه‌باختری پیش می‌برد و حمله به قطر نیز در چارچوب همین پروژه از نیل تا فرات قرار می‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان امروز (سه شنبه) به مناسبت ولات پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) سخنرانی ایراد کرد و گفت همکاری در مواجهه با چالش‌ها و اتحاد در برابر دشمنان، مظهر وحدت اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در کنار مردم غزه و کرانه باختری در مقابل تجاوز جنایتکارانه اسرائیلی-آمریکایی بایستیم.

شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از فلسطین، ملت آن و مقاومتش برای آزادی‌شان حمایت می‌کند و این برجسته‌ترین مسئله وحدت اسلامی است.

وی در ادامه به تحولات قطر و تجاوز هوایی دیروز رژیم صهیونیستی به دوحه اشاره کرد و گفت: ما در مقابله با تجاوزات اسرائیلی در کنار قطر هستیم.

شیخ نعیم قاسم همچنین به عملیات استشهادی روز دوشنبه در نزدیکی قدس اشغالی اشاره کرد و گفت: این عملیات شجاعانه نشان می دهد که ملت فلسطین از اراده زندگی و مقاومت برخوردارند.

دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد: تجاوز اشغالگران که مقر رهبران حماس در دوحه را هدف قرار داده بود، تجاوزی خطرناک و محکوم است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی افزود: ما در کنار قطر در مقابله با این تجاوز می‌ایستیم، تجاوزی که یک تجاوز استثنایی نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیری از پروژه «اسرائیل بزرگ» است.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: از آنجایی که پروژه «اسرائیل بزرگ» تصمیم خود را گرفته و آنچه آن را به تأخیر می‌اندازد، ادامه مقاومت است. چرا کشورهای عربی از آن حمایت نمی‌کنند؟ اگر مقاومت پایان یابد، چه کاری از دستتان برمی‌آید؟

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: تجاوز به قطر یک تجاوز تمام عیار اسرائیلی-آمریکایی با چراغ سبز آمریکاست.

شیخ نعیم قاسم خطاب به کشورهای منطقه گفت: چرا از مقاومت حمایت مالی، رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی نمی‌کنید یا در مجامع بین‌المللی حمایتی نمی‌کنید؟ اگر دشمن مقاومت را از بین ببرد -که هرگز نخواهد توانست- بعد از آن نوبت شما خواهد بود. حداقل از پشت به مقاومت خنجر نزنید و در کنار اسرائیل قرار نگیرید.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین به ملت یمن و شجاعت آن‌ها در حمایت از غزه درود فرستاد و گفت: به ملت بزرگ و شجاع یمن که برای ایستادگی در کنار ملت فلسطین و بیان وحدت، بار سنگینی را به دوش می کشند، سلام و درود ویژه می‌فرستم.