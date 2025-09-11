آپدیت بتای One UI 8 منتشر شد

به گزارش تابناک، سامسونگ ساعاتی پیش دومین نسخه از آپدیت بتای One UI ۸ برای گلکسی A۳۶ را با رفع چندین باگ مهم و بهبود‌های امنیتی منتشر کرد. این شرکت هفته گذشته برنامه بتای رابط کاربری One UI ۸ مبتنی بر اندروید ۱۶ را برای این گوشی میان‌رده آغاز کرده بود و حالا دومین به‌روزرسانی آزمایشی برای آن در دسترس قرار گرفته است. این آپدیت جدید برای گلکسی‌ای ۳۶ فعلا برای کاربران کشور هند عرضه شده است. به‌روزرسانی مذکور با شماره نسخه A۳۶۶EXXU۴ZYI۷ و حجمی در حدود ۴۴۱ مگابایت ارائه می‌شود. انتظار می‌رود طی ساعات یا روز‌های آینده، سایر مناطق نیز این آپدیت را دریافت کنند.

مهم‌ترین بخش این به‌روزرسانی جدید، رفع باگ‌های گزارش شده توسط کاربران در نسخه اول است. این آپدیت همچنین جدیدترین وصله امنیتی سپتامبر ۲۰۲۵ را به همراه دارد که بسیاری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی را پوشش می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده تعهد سامسونگ به ارتقای تجربه کاربری در جدیدترین نسخه از رابط کاربری سامسونگ است.

لیست تغییرات رسمی و باگ‌های رفع شده در این آپدیت گلکسی A۳۶ شامل موارد زیر است:

رفع مشکل بسته شدن ناگهانی اپلیکیشن دوربین در حالت عکاسی پرتره

حل مشکل ریبوت یا راه‌اندازی مجدد گوشی پس از تغییر دستی ساعت

برطرف کردن خطای عدم پاسخگویی (ANR) در اپلیکیشن دوربین

رفع یک باگ سیستمی مرتبط با کامپوننت com.samsung.android.dsms