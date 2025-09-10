حمله شدید سیدمحمود نبویان به عراقچی

سید محمود نبویان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق آقای عراقچی با گروسی جاسوس و منحوس که مسبب شهادت صدها تن از فرماندهان، دانشمندان و هموطنان ما بوده، به هیچ وجه مورد قبول نیست

به گزارش تابناگ، سیدمحمود نبویان، نماینده حبهه پایداری، به توافق ایران با آژانس حمله کرد و تصریح کرد: توافق با گروسی منحوس، استنکاف از قانون مجلس است؛ حکمش هم روشن!

وی افزود: این توافق نقض صریح منافع ملت و استنکاف از قانون مجلس بوده و حکم آن روشن است؛ این توافق یعنی دستیابی دشمن به اطلاعات مراکز هسته ای و زمینه سازی برای جنگ بعدی.