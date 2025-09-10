En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله شدید سیدمحمود نبویان به عراقچی

سید محمود نبویان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق آقای عراقچی با گروسی جاسوس و منحوس که مسبب شهادت صدها تن از فرماندهان، دانشمندان و هموطنان ما بوده، به هیچ وجه مورد قبول نیست
کد خبر: ۱۳۲۷۷۱۷
| |
818 بازدید

حمله شدید سیدمحمود نبویان به عراقچی

 
به گزارش تابناگ،  سیدمحمود نبویان، نماینده حبهه پایداری، به توافق ایران با آژانس حمله کرد و تصریح کرد:  توافق با گروسی منحوس، استنکاف از قانون مجلس است؛ حکمش هم روشن!
 
سید محمود نبویان، نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق آقای عراقچی با گروسی جاسوس و منحوس که مسبب شهادت صدها تن از فرماندهان، دانشمندان و هموطنان ما بوده، به هیچ وجه مورد قبول نیست.
 
وی افزود: این توافق نقض صریح منافع ملت و استنکاف از قانون مجلس بوده و حکم آن روشن است؛ این توافق یعنی دستیابی دشمن به اطلاعات مراکز هسته ای و زمینه سازی برای جنگ بعدی.
اشتراک گذاری
برچسب ها
سید محمود نبویان نماینده پایداری نماینده مجلس عباس عراقچی گروسی رافائل گروسی ایران و آژانس
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گروسی: مذاکرات رم یک روز مثبت بود
دیدار رافائل گروسی با عباس عراقچی و وزیر امور خارجه مصر
۵ ساعت مذاکره گره‌گشا در قاهره/تهران مسیر بازگشت را باز گذاشت
رایزنی مجدد وزیر خارجه مصر با عراقچی و گروسی
عراقچی: هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمی‌شود
نامه عراقچی به گروسی در پی تعرض رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران
نگرانی‌ و سوءظن سنگین بر آغاز همکاری جدید ایران و آژانس
اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران
رفتار عجیب نماینده پایداریچی مقابل بشار اسد و تذکر چندباره عراقچی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
خداحافظی فریدون آسرایی با کادیلاک محبوبش
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۴۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZOn
tabnak.ir/005ZOn