بیانیه روسیه: قصد درگیری با لهستان را نداشتیم

مقام‌های لهستانی امروز اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ناتو، پهپادهای روسی را که در جریان تهاجم به اوکراین حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، سرنگون کردند.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۱۳
| |
678 بازدید
روسیه: قصد درگیری با لهستان را نداشتیم
 وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه ای به اخبار ورود پهپادهای این کشور به حریم هوایی لهستان واکنش نشان داد و نوشت: هیچ قصدی برای درگیری با هیچ هدفی در قلمرو لهستان وجود نداشت.
 
به گزارش تابناک، تارنمای خبری اسپوتنیک به نقل از این بیانیه افزود: بُرد پروازی پهپادهای روسیه از ۷۰۰ کیلومتر فراتر نمی رود.
 
این وزارتخانه در ادامه اعلام آمادگی کرد که در مورد حادثه دیشب با طرف لهستانی تبادل نظر کند.
 
در همین حال خبرگزاری تاس نوشت که وزارت امور خارجه لهستان یادداشت اعتراضی را تسلیم نماینده سفارت روسیه در ورشو کرد.
 
مقام‌های لهستانی امروز اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ناتو، پهپادهای روسی را که در جریان تهاجم به اوکراین حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، سرنگون کردند.
 
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: دیشب حریم هوایی لهستان توسط تعداد زیادی از پهپادهای روسی نقض شد. پهپادهایی که تهدید مستقیمی ایجاد می‌کردند، سرنگون شدند.
 
نیروهای مسلح لهستان سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه به دلیل "حملات هوایی گسترده علیه اهداف واقع در اوکراین" توصیف کردند، در حالت آماده‌باش قرار داشتند.
 
 
 
