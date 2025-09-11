En
عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک:

حمله اسرائیل به قطر با مخالفت آمریکا همراه نبود/ اعراب خلیج فارس هنوز برای رابطه با اسرائیل انگیزه دارند

پروفسور «پل پیلار» معتقد است حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر با مخالفت دولت آمریکا همراه نبوده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۰۶
| |
10640 بازدید
|
۱۴

حمله اسرائیل به قطر با مخالفت آمریکا همراه نبود/ اعراب خلیج فارس هنوز برای رابطه با اسرائیل انگیزه دارند

عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید: حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر بر نگرانی‌ها/ملاحظات اعراب خلیج فارس در برخورد با این دولت آمریکا (دولت ترامپ) خواهد افزود - نگرانی‌هایی که قبلاً به دلیل تحمل و حمایت ادامه‌دار آمریکا از کشتار در غزه داشتند. اما همچنان انگیزه‌های دیگری برای رژیم‌های عرب خلیج فارس وجود خواهد داشت که آنها را به سمت ادامه همکاری با آمریکا سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اسرائیل طی یک حمله هوایی، مقر سران حماس در دوحه قطر را هدف قرار داد.

این حمله در حالی رخ داد که هیئت حماس در حال بحث درباره پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس بود.

همچنین حمله به رهبران حماس در دوحه با هماهنگی آمریکا انجام شد.

انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به دوحه قطر اعلام کرد: امنیت کشور‌های عربی خلیج فارس تقسیم ناپذیر است و ما با تمام وجود در کنار قطر هستیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما حمله خائنانه اسرائیل را که قطر را هدف قرار داد محکوم می‌کنیم و همبستگی کامل مان را در مقابله با این حمله تایید می‌کنیم.

وزارت خارجه عربستان سعودی هم در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: پادشاهی سعودی حمله اسرائیل به پایتخت قطر را به شدت محکوم می‌کند.

در این راستا، محمد بن سلمان در تماس تلفنی با شیخ تمیم امیر قطر بر حمایت تمام قد کشورش با قطر تاکید کرد.

او تأکید کرد که پادشاهی سعودی تمام توان خود را برای حمایت از برادران خود در قطر و اقداماتی که برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد، قرار می‌دهد.

در خصوص این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

«پل پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی (DCI) بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت.

مناصب ارشد دولتی پیلار، شامل افسر اطلاعات ملی خاورنزدیک و آسیای جنوبی، رئیس واحد‌های تحلیلی در CIA در حوزه‌های خاورنزدیک، خلیج فارس و آسیای جنوبی، معاون رئیس مرکز ضد تروریستی DCI و دستیار اجرایی مدیر اطلاعات مرکزی بوده است. پروفسور پیلار همچنین در شورای اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه تحلیلی آن فعالیت می‌کرد. وی کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده نیز هست.

پل پپلار دارای مدرک افتخاری از کالج دارتموث، لیسانس فلسفه از دانشگاه آکسفورد و کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه پرینستون است. کتاب‌های پل پیلار عبارتند از: «مذاکره برای صلح: خاتمه جنگ بعنوان یک روند چانه‌زنی (۱۹۸۳)»؛ «تروریسم و سیاست خارجی ایالات متحده (۲۰۰۱)»؛ «اطلاعات و سیاست خارجی ایالات متحده: عراق، ۱۱ سپتامبر و اصلاح اشتباهات (۲۰۱۱)» و «چرا آمریکا جهان را اشتباه می‌فهمد: تجربه ملی و ریشه‌های سوءبرداشت (۲۰۱۶)».

*اسرائیل به مقر سران حماس در دوحه قطر حمله کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که به گفته منابع خبری، اسرائیل با آمریکا در این زمینه هماهنگی لازم را انجام داده بود و آمریکا چراغ سبز نشان داده بود. این موضوع مبین چه چیزی است؟

هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه نوع ارتباطی بین اسرائیل و دولت ترامپ قبل از این حمله صورت گرفته است. برخی از اظهارات قبلی اسرائیل که حاکی از هماهنگی کامل بود، پس گرفته شده و کاخ سفید ترامپ به طور علنی از این حمله اسرائیل انتقاد کرد. 

ممکن است اسرائیل به نوعی به ترامپ اطلاع قبلی داده باشد، اما او از مخالفت خودداری کرده باشد. این می‌تواند نمونه دیگری از اطمینان دولت نتانیاهو باشد که حتی اگر کار‌هایی انجام دهد که آمریکا میل ندارد، هیچ بهایی پرداخت نخواهد کرد.

*قطر در اولین سفر خارجی «دونالد ترامپ» به منطقه خلیج فارس، مورد بازدید رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت. حال ترامپ گویا چک سفید امضا به نتانیاهو داده تا حتی کشور‌هایی که قرار است با ثروت هنگفت خود در آمریکا سرمایه گذاری کنند، نیز هدف قرار گیرد. این موضوع چه تاثیری بر رویکرد اعراب خلیج فارس نسبت به آمریکا خواهد داشت؟

این حادثه بر نگرانی‌ها/ملاحظات اعراب خلیج فارس در برخورد با این دولت آمریکا خواهد افزود - نگرانی‌هایی که قبلاً به دلیل تحمل و حمایت ادامه‌دار آمریکا از کشتار در غزه داشتند.

اما همچنان انگیزه‌های دیگری برای رژیم‌های عرب خلیج فارس وجود خواهد داشت که آنها را به سمت ادامه همکاری با آمریکا سوق می‌دهد، مانند بلندپروازی‌های محمد بن سلمان در مورد انرژی هسته‌ای و سایر مواردی که کمک آمریکا در آنها مهم خواهد بود.

*امارات و عربستان حمله اسرائیل به قطر را محکوم کردند. این در حالی است که ریاض کاندیدای عادی سازی روابط با اسرائیل نیز بود. حال به نظر می‌رسد اعراب خلیج فارس بیشتر نسبت به هژمون شدن اسرائیل در منطقه نگران خواهند شد. ارزیابی شما چیست؟

آن نگرانی به دلیل ادامه فجایع در نوار غزه از قبل وجود داشت. این حمله بر نگرانی‌ها خواهد افزود. همانند روابط با آمریکا، همچنان انگیزه‌هایی وجود خواهد داشت که بر ادامه همکاری با اسرائیل در مسائل اقتصادی یا امنیتی دلالت می‌کنند. اما احتمال کاهش همکاری با اسرائیل، حتی بیشتر از کاهش همکاری با آمریکا خواهد بود.

*قطر میانجیگیری مذاکرات اسرائیل و حماس را متعاقب این حمله تعلیق کرد. این موضوع چه تاثیری بر روند جنگ غزه خواهد داشت؟

دولت نتانیاهو پیش از این نیز نشانه‌های متعددی از قصد خود برای ادامه عملیات نظامی در غزه داده است. این دولت به ندرت، اگر اصلاً چنین بوده باشد، در مورد مذاکره برای یک صلح واقعی جدی بوده است.

تلاش برای کشتن مذاکره‌کنندگان طرف مقابل - آن هم در قلمرو یک کشور ثالث - نشان دیگری از این عدم جدیت است.

ع ج س
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
2
14
پاسخ
سعودی و امارات در حمله اسرائیل به قطر دست دارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
دنبال زیر بغل مار می گردی ؟ پروفسور جان ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
این همه پول ترکیه وآمریکا ازدولت قطر میگیرند که ازش محافظت کنند واین همه نیروهای ترکیه وآمریکا درپایگاه های بزرگ وپرازامکانات درقطرحضورداشته اند امان از شلیک یک دانه مشقی به جنگنده یاموشک های اسراییل حتی به صورت نمادین.
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
6
12
پاسخ
حمایت و همکاری غرب وحشی با صهیونیسم خونریز = بی ثباتی خاورمیانه
تا زمانی که اسرائیل از جغرافیای خاورمیانه حذف نشه، روی آرامش رو نمی بینیم
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
5
4
پاسخ
اسراییل یک گاو ۹ من شیرده.هر چقدر که برای غرب شیر بدهد آخرش همه رو با یک لگد چپه می‌کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
اسراییل همان امریکا واروپا ست یعنی بزرگترین پادگان نظامی جهان
امان اله فرهادیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
6
11
پاسخ
خاک تو سر اعراب که به آمریکا و اسرائیل اعتماد می کنند .کسی نیست به اینا بگه مردم خود این دو کشور به ترامپ و نتانیاهو اعتماد ندارند.شما چطور به اینا اعتماد می کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
5
10
پاسخ
در اصل اعراب خلیج فارس منطقه را به گند کشیدن ترسو
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
2
11
پاسخ
این عرب‌ها به قدرت خود باور ندارند و در عین حال که عرب هستند شیفته فرهنگ غرب هستند و احتیاج به حفاظتشان به غرب دارند ولی دنیا که چند قطبی سود اینها هم تغییر خواهند کرد و خط عوض میکنند فعلا مردد هستند که چه تصمیمی در گرایش انسان بگیرند چون اینها کشورهای شیشه ای هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
1
14
پاسخ
افراد فنی در امور نظامی میدانند که بدون هماهنگی با آمریکا، چنین حمله ای غیر ممکن است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
4
13
پاسخ
چه راحت و چه واضح ، حاکمیت ملی کشورهایی که نقطه اتکایشان آمریکا باشد همین اندازه محترم است
آمریکا به چه زبانی بگه که حد شما ، همین قدر است . اطاعت و خدمت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
1
11
پاسخ
اگر این را فهمیدیم ، باور کردیم و به یقین رسیدیم که اسراییل صرفا به پادگان فرامرزی آمریکا است ، خیلی راحت بسیار از رخدادها را می توانیم تحلیل کنیم . تو همین دو سال ثابت شد که این روکش مدرن که روی اسراییل کشیده اند هم فیک است و اینها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از خارج وارد می کنند البته با پول مالیات دهندگان آمریکایی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
1
7
پاسخ
بزرگترین پایگاه آمریکا درقطر هستش!؟!؟!؟ سوخت رسان انگلیس ازبحرین بنزین برگشت F35 هاراتامین کردند امریکا گفت من نقشی نداشتم انگلیس روباه صفت اسراییل را محکوم کرد!!!!!!
