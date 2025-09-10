مخالفت AFC با درخواست استقلال و تراکتور برای میزبانی در شیراز و تهران

به گزارش تابناک، کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه استقلال اعلام کرد که تا ۲۴ مرداد سال جاری فرصت داشتند ورزشگاه معرفی کنند تا مسئولان AFC از آنجا بازدید کرده و تأییدیه آن را اعلام کنند اما چون تا قبل از این تاریخ معرفی نشده، باید ورزشگاهی که سال گذشته مورد تأیید AFC‌ بوده، انتخاب شود.

️ مسئولان باشگاه استقلال هم مجبور شدند ورزشگاه شهدای شهرقدس را معرفی کنند. به این ترتیب، این ورزشگاه تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ میزبان بازی‌های آسیایی استقلال خواهد بود.

️ باشگاه تراکتور نیز از AFC خواسته بود تا زمان آماده شدن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز یک دیدار خانگی خود را در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار کند، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخ داد که فقط باید یک ورزشگاه معرفی شود. ضمن اینکه فاصله بازی تراکتور و استقلال در ورزشگاه شهر قدس ۴۸ ساعت است و امکان چنین شرایطی وجود ندارد.

️ باشگاه تراکتور در تلاش است با شرایط پیش آمده، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز را تا اولین دیدار خانگی آماده کند.