علت کاهش وزن شدید دواین جانسون چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دواین جانسون، معروف به راک، پس از درخشش در نقش کشتیگیر مارک کر در فیلم «ماشین کوبنده» حالا خود را برای یک تغییر اساسی دیگر آماده میکند.
او این بار در حال کاهش وزن است تا نقش مردی عجیب و غریب در دهه هفتاد زندگیاش را در فیلم «موسیقی مارمولک» بازی کند؛ شخصیتی که به نام «مرد مرغی» شناخته میشود.
این فیلم بار دیگر جانسون را با بنی سفدی، کارگردان «ماشین کوبنده»، همراه خواهد کرد و برای جانسون یک چالش بازیگری تازه است.
او در گفتوگویی در جشنواره فیلم تورنتو درباره این پروژه گفت: «بنی بعد از پایان کار آن فیلم این ایده را برایم مطرح کرد. حدود ۴۵ دقیقه به حرفهایش گوش دادم و بعد گفتم: من همون مرد مرغی تو هستم.»
جانسون که هنوز بخش زیادی از ۳۰ پوند عضلهای را که برای نقش کر به دست آورده بود از دست داده، با شوخی افزود: «راه درازی در پیش دارم... و این یعنی باید کمتر مرغ خورد.»
«موسیقی مارمولک» اقتباسی از رمان دنیل پینکواتر است و داستان مردی ۷۰ ساله را روایت میکند که بهترین دوستش مرغی همسن خودش است. این پروژه برای جانسون فرصتی است تا تصویر قهرمان اکشن همیشگیاش را بشکند؛ همانطور که «ماشین کوبنده» که حالا در گمانهزنیهای اسکار مطرح شده چنین کاری کرد.
او گفت: «چند سالی بود احساس میکردم در یک قالب محدود گیر افتادهام، چون خودم اجازه داده بودم این اتفاق بیفتد. اما "ماشین کوبنده" واقعا مال من بود.»
این درام ورزشی بخشهای تاریک زندگی کر را هم نشان میدهد، از جمله رابطه سمیاش با دوستدخترش (با بازی امیلی بلانت) و درگیری با اعتیاد.
جانسون البته قصد ندارد از فیلمهای پرفروش فاصله بگیرد. او اعلام کرد در «جومانجی ۳» دوباره با کوین هارت همبازی خواهد شد؛ فیلمبرداری این پروژه از نوامبر آغاز میشود. جانسون افزود: «فیلمهایی که قبلا ساختهام را دوست دارم، باز هم به سراغشان خواهم رفت.»
