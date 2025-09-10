توضیح رسانه قوه مقننه درباره تعطیلی ۲۰ روزه مجلس

به گزارش تابناک، مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پی انتشار خبری با عنوان "مجلس تا ۵ مهر تعطیل شد" با صدور اطلاعیه‌ای تصریح کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف متعدد قانونی از جمله حضور در حوزه انتخابیه و جلسات کمیسیون دارند و حضور در جلسات صحن علنی تنها یکی از این وظایف است.

متن اطلاعیه به این شرح است:

روز گذشته و پس از پایان صحن علنی مجلس شورای اسلامی، متاسفانه برخی رسانه‌ها، از تیتر خلاف واقع و تخریبی «مجلس تا ۵ مهر تعطیل شد» برای اطلاع‌رسانی زمان جلسه بعدی صحن علنی استفاده کردند. فارغ از اینکه رسانه‌ای که اولین بار چنین تیتری استفاده کرده و سایر رسانه‌های بازنشر کننده آیا عمدا و به قصد تخریب مجلس چنین محتوایی منتشر کرده‌اند یا سهوا و از روی بی‌اطلاعی از فرایند‌های کاری نمایندگان؛ مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی نکاتی را دراین باره به استحضار مردم عزیز و رسانه‌ها می‌رساند:

۱. نمایندگان مردم در مجلس با سه وظیفه مشخص و قانونی مواجه هستند: ۱- حضور در جلسات صحن ۲- حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی ۳- حضور در حوزه‌های انتخابیه و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم، نظارت بر انجام صحیح پروژه‌ها و رعایت قوانین حسب آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شرکت در جلسات شورا‌های استانی حسب قانون که بعضا بخاطر حضور نمایندگان در تهران، با تاخیر در برگزاری مواجه می‌شود.

به بیان دیگر، در طول یک ماه، جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی به مدت سه هفته پیوسته برگزار می‌شود به نحوی که در هر هفته مجلس سه روز صحن علنی دارد و در ایام باقی مانده نیز جلسات کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌ها، جلسات مشورتی، حضور نمایندگان در دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و... برگزار می‌شود و در هر ماه یک هفته نیز نمایندگان فرصت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه و گفت‌و‌گو با مردم دارند. این حضور در حوزه انتخابیه تنها برای گفت‌و‌گو با مردم نیست. بلکه حسب قانون، نمایندگان عضو شورا‌های متعدد اقتصادی، اشتغال و اداری استانی، پیگیری قوانین و مصوبات مجلس در حوزه انتخابیه و پیگیری اجرای دقیق پروژه‌ها در راستای مصوبات بودجه سالانه مجلس هستند و گاهی به سبب حضور نمایندگان در تهران، برگزاری جلسات شورا‌ها با تاخیر مواجه می‌شود.

ناگفته نماند در طول سال و در مواقعی، چون بررسی و تصویب بودجه، برنامه توسعه پیشرفت، رای اعتماد به وزرا ممکن است جلسات صحن در طول یک ماه یا بیشتر پیوسته و حتی به صورت سه یا چهار شیفت در روز برگزار شود و حضور در حوزه‌های انتخابیه به دو تا سه هفته افزایش پیدا می‌کند.

۲. اگر مجلس بنا بود تعطیل شود، منطقا باید در طول جنگ ۱۲ روزه که تهدید رژیم صهیونی علیه نمایندگان و مجلس وجود داشت این اتفاق می‌افتاد درحالی که در تمام ایام جنگ، جلسات صحن و کمیسیون‌ها با وجود خطر بمباران و هشدار‌ها برای تخلیه مجلس، برگزار شد و حتی بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز در چنین شرایطی انجام شد.

۳. قطعا خبرنگاران پارلمانی که ما روزانه میزبان آنها در مجلس شورای اسلامی هستیم، از این فرایند و امور اطلاع کافی دارند، اما انتظار از رسانه‌های محترم این است که نسبت به انتشار اخبار تخصصی حوزه پارلمانی که خارج از مجلس و ساختار خبرنگار پارلمانی منتشر می‌شود دقت کافی و جدی داشته باشند.

این اولین بار نیست که بخش‌های غیرتخصصی پارلمانی با انتشار اخبار خلاف واقع منجر به بیان مطالب نادرست می‌کنند. در مثالی دیگر می‌توان به تصویب یا رد فوریت طرح‌ها و لوایح اشاره کرد. گاهی مجلس صرفا با فوریت یک لایحه یا طرح مخالفت می‌کند و معتقد است در فرایند عادی و جاری و بدون اولویت بررسی شود که از سوی برخی رسانه ها، رد اصل طرح یا لایحه بازتاب داده می‌شود.

باردیگر از مدیران و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود ضمن توجه ویژه‌تر به حوزه‌ی مجلس، در انتشار اخبار و عناوین، به مفاهیم حقوقی آن توجه داشته باشند که بهترین مشاور در این زمینه، خبرنگاران پارلمانی خود آن رسانه‌ها هستند.