قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس ۲ ترابایتی اعلام شد

قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس ۲ ترابایتی اعلام شد؛ گران ترین آیفون تاریخ!

به گزارش تابناک، اپل سرانجام از گوشی‌های جدید خود رونمایی کرد و قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس با یک شگفتی بزرگ همراه بود؛ این گوشی برای اولین بار مرز ۲۰۰۰ دلار را رد کرده است.

پس از ماه‌ها شایعه درباره افزایش قیمت‌ها، اپل سرانجام در رویداد Awe dropping از خانواده آیفون ۱۷ پرده برداشت. با این حال، استراتژی قیمت‌گذاری این شرکت پیچیده‌تر از یک افزایش ساده است. اپل با حذف برخی نسخه‌ها و معرفی ظرفیت‌های جدید، تعاریف تازه‌ای برای مدل‌های پرچمدار خود ارائه کرده است.

استراتژی جدید اپل برای قیمت‌گذاری آیفون ۱۷

برخلاف شایعات، اپل قیمت‌ها را به شکل مستقیم افزایش نداده است. برای مثال، قیمت پایه آیفون ۱۷ پرو از ۹۹۹ دلار به ۱۰۹۹ دلار رسیده، اما حافظه داخلی آن نیز از ۱۲۸ گیگابایت به ۲۵۶ گیگابایت ارتقا یافته است. به این ترتیب، قیمت مدل ۲۵۶ گیگابایتی نسبت به نسل قبل یعنی آیفون ۱۶ پرو تغییری نکرده است.

همچنین مدل جدید آیفون ایر با قیمت ۹۹۹ دلار جایگزین مدل پلاس شده که با توجه به شباهت بیشتر آن به سری پرو، این تغییر را نمی‌توان یک افزایش قیمت ساده تلقی کرد.

گرانترین گوشی اپل: آیفون ۱۷ پرو مکس ۲ ترابایتی

قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس

با این حال، نقطه اوج ماجرا به بالاترین نسخه آیفون ۱۷ پرو مکس مربوط می‌شود. قیمت پایه این مدل با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی همان ۱۱۹۹ دلار باقی مانده است. اما اپل برای اولین بار یک نسخه با حافظه ۲ ترابایتی نیز معرفی کرده که طبق وب‌سایت رسمی این شرکت، ۱۹۹۹ دلار قیمت دارد.

 

بله درست است؛ برای خرید بهترین نسخه از آیفون ۱۷ پرو مکس باید نزدیک به ۲۰۰۰ دلار هزینه کنید. این رقم، گرانترین گوشی اپل را به اولین آیفون ۲۰۰۰ دلاری تاریخ تبدیل می‌کند. این در حالی است که نسخه ۱ ترابایتی آن ۱۵۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده است.

پیش از این انتظار می‌رفت اولین گوشی ۲۰۰۰ دلاری اپل، آیفون تاشو (Fold) باشد که سال آینده معرفی خواهد شد. اما به نظر می‌رسد اپل با عرضه آیفون ۱۷ پرو مکس ۲ ترابایتی، زودتر از پیش‌بینی‌ها به این سقف قیمتی جدید رسیده است.

