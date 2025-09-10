وزیر امور خارجه پس از سفر به مصر گفت: توافق با آژانس به شرط عدم اجرای اسنپ‌بک انجام شده است.

به گزارش تابناک، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در خصوص نشست درقاهره اظهار کرد: یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید به آن تاکید کنم، همانطور که در کنفرانس مطبوعاتی گفتم؛ این سند و ادامه حیات این سند به شرط آن است که هیچ اقدام خصمانه ای به شمول اسنپ بک علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد.

وی ادامه داد: من اینجا در مذاکرات با گروسی و طرف مصری و کنفرانس مطبوعاتی به قرآن بیان کردم که اعتبار این توافق تا وقتی است که هیچ اقدام خصمانه ای از حمله فعال شدن سازوکار موسوم به ماشه علیه ایران صورت نگیرد.

وزیر امور خارجه گفت: بار دیگر باید تشکر کنم از وزیر خارجه و رییس جمهور مصر که در حقیقت اعتبار سیاسی خود را پشت این توافق قرار دادند و کمک کردند که توافق انجام شود.

عراقچی بیان کرد: الان دیگر این توافقی بین ایران و آژانس با حضور و پشتیبانی مصر است لذا اعتبار بیشتری پیدا می کند. امیدواریم این توافق مسیر را به سمت راه حل دیپلماتیک پیش ببرد به شرطی که طرف های مقابل در ادعاهای خود در مورد اینکه خواهان یک راه حل دیپلماتیک هستند، جدی باشند.

وی تاکید کرد: فکر می کنم برخوردهایی که در شورای حکام نسبت به این موضوع خواهد شد بسیار تعیین کننده است.