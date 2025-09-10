منیر الحدادی: خوشحالم که تیم بزرگ استقلال آمدم



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا منیر الحدادی ستاره جدید تیم فوتبال استقلال پس از ورود به ایران به حضور در استقلال واکنش نشان داد.

منیر الحدادی مهاجم اسپانیایی مراکشی باشگاه استقلال، ساعاتی پیش وارد تهران شد و امروز در تمرین استقلال حاضر می‌شود.

الحدادی آخرین خرید استقلال در نقل و انتقالات تابستانی به شمار می‌رود.

وی پس از ورود به تهران در گفت و گویی کوتاه اظهار کرد: از اینکه اینجا در کنار شما هستم خیلی خوشحالم. ما یک سال سخت، اما فوق العاده در پیش داریم. مشتاقانه منتظر دیدن شما و هم تیمی‌هایم هستم. یک آغوش گرم برای شما می‌فرستم و امیدوارم به زودی شما را ببینم.