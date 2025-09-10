En
گرانی بیش از ۸۰ درصدی قیمت کالاها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها همخوانی ندارد

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: گرانی بیش از ۸۰ درصدی قیمت کالاها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها همخوانی ندارد.
به گزارش تابناک حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه دولت نسبت به افزایش قیمت برخی تعرفه‌ها اعم از آب و برق اقدام کرده است که بر قیمت‌ کالاهای عرضه شده در بازار سایه می‌افکند.
وی افزود: دولت نیز وظیفه دارد نسبت به اصلاح قیمت‌ها تلاش کند تا به مردم فشار وارد نشود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع بیان کرد: برخی کالاها بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که نه با شرایط زندگی مردم و نه با میزان افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد.
حسینی کیا گفت: در بخشی از افزایش قیمت‌ها هم که ناشی از دلالی، واسطه‌گری و اجحاف در حق مردم است باید با متخلفان به طور جدی برخورد کند.

