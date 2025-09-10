جدول قیمت روز گوشی موبایل 19 شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت روز گوشی موبایل در بازار 19 شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
|گوشی
|مدل
|گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|7 میلیون و 700 هزار تومان
|گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|10 میلیون و 900 هزار تومان
|گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|13 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|28 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|33 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|24 میلیون و 300 هزار تومان
|گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|28 میلیون تومان
|گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|33 میلیون و 900 هزار تومان
|گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|47 میلیون و 700 هزار تومان
|گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|102 میلیون و 700 هزار تومان
|ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت)
|11 میلیون و 300 هزار تومان
|ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت)
|11 میلیون و 800 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت)
|۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت)
|16 میلیون و 300 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|22 میلیون و 900 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|37 میلیون و 300 هزار تومان
|پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|35 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی A۳ (64 گیگابایت)
|۷ میلیون تومان
|پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|11 میلیون و 400 هزار تومان
|پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|
48 میلیون تومان
|ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت)
|7 میلیون و 500 هزار تومان
|آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|
63 میلیون تومان
|آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZDA (۲۵۶ گیگابایت)
|86 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|88 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|150 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|153 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت)
|188 میلیون تومان
