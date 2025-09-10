En
جدول قیمت روز گوشی موبایل 19 شهریور ۱۴۰۴

قیمت روز گوشی موبایل در بازار 19 شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۳۵
| |
337 بازدید

حدول قیمت روز گوشی موبایل 19 شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت روز گوشی موبایل در بازار 19 شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت روز گوشی در بازار موبایل
گوشی مدل
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 7 میلیون  و 700 هزار تومان
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 10 میلیون  و 900 هزار تومان
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 13 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 28 میلیون و 400 هزار تومان 
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 33 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 24 میلیون و 300 هزار تومان
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 28 میلیون تومان
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 33 میلیون و 900 هزار تومان
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 47 میلیون و 700 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 102 میلیون و 700 هزار  تومان
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) 11 میلیون و 300 هزار تومان
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) 11 میلیون و 800 هزار تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) 16 میلیون و 300 هزار  تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 22 میلیون و 900 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)  37 میلیون و 300 هزار  تومان
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 35 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی A۳ (64 گیگابایت) ۷ میلیون  تومان
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) 11 میلیون و 400 هزار تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)

48 میلیون تومان
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) 7 میلیون و 500 هزار  تومان
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

63 میلیون تومان
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZDA (۲۵۶ گیگابایت) 86 میلیون تومان
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 88 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 150 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 153 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA  (۵۱۲ گیگابایت) 188 میلیون  تومان

 

 

 

 
 
 
