کد خبر: ۱۳۲۷۶۲۱
به گزارش تابناک به نقل از مشرق، یکی از چهره‌هایی که با پشتیبانی و تبلیغات سنگین جریان سلطنت‌طلب خارج از کشور، به طور خاص شبکه ماهواره‌ای «من و تو»، به عنوان یکی از «نماد»های دوران "خوش و خرم و همه‌‎چیز تمام" عصر محمدرضا پهلوی تبلیغ می شود، «فائقه آتشین» با نام هنری گوگوش است.

بعد از فروکش کردن موج اولیه‌ی تبلیغاتی حول خروج او از کشور در اواخر دهه هفتاد شمسی، و استفاده‌های گسترده‌ی مالی از طریق کنسرت‌های متعدد، موج جذابیت این خواننده برای جریانات آن‌سوی آب تا حدی فروکش کرده بود، تا این که در سال ۱۳۸۹ و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی «من و تو»، بلافاصله بعد از ماجراهای فتنه ۸۸، بار دیگر گوگوش در مرکز یکی از پروژه‌های تبلیغاتی اصلی و پرخرج جریان سلطنت‌طلب قرار گرفت.

با این حال، نوع زندگی او در خارج از کشور و دعواهای متعدد او بر سر مسایل مالی و کاری، و درز واقعیت‌های زندگی او، کم‌کم آن هاله «اسطوره‌»ای که ضدانقلاب دور او ترسیم کردند، از بین برد. ازدواج دو سه سال پیش او با یک عنصر بهایی شبکه‌ی «من و تو»، رها اعتمادی، که سی و دو سال از گوگوش کوچک‌تر بود، بار دیگر طبع عیاش و هوس‌باز «شاه ماهی» را فاش کرد.

ازدواجی که با نقشه رها اعتمادی (که امری کاملا عیان بود) و بالاکشیدن بخش زیادی از اموال همسر معروفش، مثل دیگر ازدواج‌های فائقه آتشین، به سرانجام مطلوبی برای او نرسید.

در روزهای اخیر، گفتگویی تازه از تنها فرزند این خواننده قدیمی، کامبیز قربانی، بسیار جنجالی شد. کامبیز در این گفتگو از وضعیت فاجعه‌بار تربیت و محیط خانوادگی خود می گوید و این که در کودکی، توسط شوهر مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و او را از خانه بیرون انداختند.

تجربه تلخی که ظاهرا بار دیگر در بزرگسالی تکرار شده است و مادر او، او را از خانه‌ای که برایش خریده بود (با درخواست شوهر آخرش، رها اعتمادی)، از او پس گرفت و بار دیگر تنها پسرش را بی‌خانمان کرد. ذکر این نکته لازم است که گوگوش دو سال پیش، در همان گفتگوی کاملا یکطرفه و تبلیغاتی با خبرنگار سلطنت‌طلب قدیمی(هما سرشار)، اعتراف کرد که "در مادری کاملا شکست خورد."

