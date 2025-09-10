En
واکنش عراقچی در خصوص حمله رژیم اسرائیل به قطر

سید عباس عراقچی وزیر خارجه در خصوص حمله رژیم اسراییل به قطر واکنش نشان داد.
واکنش عراقچی در خصوص حمله رژیم اسرائیل به قطر

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر خارجه در خصوص حمله رژیم اسراییل به قطر، در شکبه اجتماعی ایکس نوشت: 

تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بی‌پروای رژیم اسرائیل، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است

اسرائیل شرارتی به خرج داده است که ایران هرگز حتی به آن فکر نخواهد کرد: حمله به مردم و دولت عزیز قطر.

ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است و این حمله غیرقانونی علیه مناطق شهری که توسط میهمانان غیرنظامی دولت قطر که هیچ تهدیدی برای کسی نبودند استفاده می‌شد را قویاً محکوم می‌کند.

همچنین، ما شهادت شهروند بی‌گناه قطری و فلسطینیان در این حمله خبیثانه، که جراحت تعدادی دیگر را نیز به همراه داشت، تسلیت می گوییم.

تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بی‌پروای رژیم اسرائیل، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است.

ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌ها را در جهت مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی گسترش دهد.

