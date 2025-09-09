به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، محمد عمری که بعد از پشت سر گذاشتن دوران سربازی به پرسپولیس بازگشته بود و در میان پیشنهاد هیجان انگیزی که خصوصا از حیث مالی داشت، با سرخ‌ها به توافق دست یافت، اکنون با اتفاق دردناکی مواجه شده است.

عمری که دو بازی ابتدایی فصل را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، امیدوار بود مقابل فولاد خوزستان به ترکیب این تیم بازگردد و بتواند شرایط همراهی تیمش را به دست بیاورد.

او در بازی تدارکاتی مقابل مس رفسنجان اما با توجه به مصدومیت از زمین خارج شد و به نظر نمی‌رسید مشکل خاصی او را تهدید کند. با این حال اکنون اما خبر نگران‌کننده‌ای در این خصوص از اردوگاه پرسپولیس به گوش می‌رسد؛ احتمال جراحی محمد عمری به دلیل آسیب رباط خارجی!

ضربه وارده به رباط هافبک تکنیکی پرسپولیس در بازی با مس رفسنجان به شکلی بوده که اکنون او را با خطر بزرگی مواجه کرده است. پزشکان به این بازیکن تاکید کرده‌اند بعد از بازی فولاد خوزستان و پایان التهاب شکل گرفته، بار دیگر تحت MRI قرار گیرد. اگر مصدومیت او تایید شود این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار گیرد به این شکل چهار ماه دور از میادین خواهد بود.

در صورتی که بعد از جواب ام آر آی مشخص شود مصدومیت او جدی نیست، این بازیکن بعد از شش هفته کارهای درمانی قادر به حضور در تمرینات خواهد بود و همین مساله اکنون نگرانی بزرگی را شکل داده است و همه در انتظار روز یکشنبه و پاسخ آم آر آی هستند؛ پاسخی که دوری یک ماه و نیمه یا عمل جراحی و محرومیت ۴ ماهه این بازیکن را در پی خواهد داشت.

محمد عمری در گفتگویی کوتاه ضمن تایید این موضوع گفت: متاسفانه ضربه بدی به رباطم خورده و مستقیم آن را درگیر کرده است. انشاالله چیز خاصی نباشد و اگر MRI مشخص کند که موضوع جدی نیست، کمتر از سه هفته دیگر می‌توانم برگردم. انشاالله که چیزی نیست!