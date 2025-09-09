En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهره خطرناک پرسپولیس تا نیم‌فصل غیب شد!

بازی تدارکاتی پرسپولیس مقابل مس رفسنجان یک ضرر بزرگ برای پرسپولیس بود و ستاره این تیم را با مصدومیتی سخت مواجه کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۰۲
| |
332 بازدید
مهره خطرناک پرسپولیس تا نیم‌فصل غیب شد!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، محمد عمری که بعد از پشت سر گذاشتن دوران سربازی به پرسپولیس بازگشته بود و در میان پیشنهاد هیجان انگیزی که خصوصا از حیث مالی داشت، با سرخ‌ها به توافق دست یافت، اکنون با اتفاق دردناکی مواجه شده است.

عمری که دو بازی ابتدایی فصل را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، امیدوار بود مقابل فولاد خوزستان به ترکیب این تیم بازگردد و بتواند شرایط همراهی تیمش را به دست بیاورد.

او در بازی تدارکاتی مقابل مس رفسنجان اما با توجه به مصدومیت از زمین خارج شد و به نظر نمی‌رسید مشکل خاصی او را تهدید کند. با این حال اکنون اما خبر نگران‌کننده‌ای در این خصوص از اردوگاه پرسپولیس به گوش می‌رسد؛ احتمال جراحی محمد عمری به دلیل آسیب رباط خارجی!

ضربه وارده به رباط هافبک تکنیکی پرسپولیس در بازی با مس رفسنجان به شکلی بوده که اکنون او را با خطر بزرگی مواجه کرده است. پزشکان به این بازیکن تاکید کرده‌اند  بعد از بازی فولاد خوزستان و پایان التهاب شکل گرفته، بار دیگر تحت MRI قرار گیرد. اگر مصدومیت او تایید شود این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار گیرد به این شکل چهار ماه دور از میادین خواهد بود.

در صورتی که بعد از جواب ام آر آی مشخص شود مصدومیت او جدی نیست، این بازیکن بعد از شش هفته کارهای درمانی قادر به حضور در تمرینات خواهد بود و همین مساله اکنون نگرانی بزرگی را شکل داده است و همه در انتظار روز یکشنبه و پاسخ آم آر آی هستند؛ پاسخی که دوری یک ماه و نیمه یا عمل جراحی و محرومیت ۴ ماهه این بازیکن را در پی خواهد داشت.

محمد عمری در گفتگویی کوتاه ضمن تایید این موضوع گفت: متاسفانه ضربه بدی به رباطم خورده و مستقیم آن را درگیر کرده است. انشاالله چیز خاصی نباشد و اگر MRI مشخص کند که موضوع جدی نیست، کمتر از سه هفته دیگر می‌توانم برگردم. انشاالله که چیزی نیست!

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس محمد عمری بازیکن پرسپولیس مصدومیت خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خریدهای جدید پرسپولیس منتظر لیست خروج هاشمیان!
بازگشت ستاره پرسپولیس؛ عمری به اردو ترکیه می‌رود
بازمانده‌های پرسپولیس از تقابل ۱۱۷۴ روز پیش!
بازیکنان تمدیدی پرسپولیس چه کسانی هستند؟
تساوی پرسپولیس و استقلال در دربی امیدها
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/کاخ سفید: ترور رهبران حماس هدفی باارزش است!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/کاخ سفید: ترور رهبران حماس هدفی باارزش است!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۹۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZMw
tabnak.ir/005ZMw