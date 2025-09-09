حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ المیادین: هیات مذاکره کننده حماس از سوء قصد نجات پیدا کرد

به گزارش تابناک، یک منبع ارشد امنیتی اسرائیلی مدعی عملیات ترور یک مقام عالی رتبه حماس در دوحه قطر شد.
شاهدان عینی به رویترز اعلام کردند که چندین انفجار امروز سه شنبه در دوحه قطر شنیده شد.
یک شاهد عینی گفت که دود بر فراز منطقه «کاتا» در پایتخت بلند شده است.
منابع عبری گفته اند: هدف حمله خلیل الحیه و زاهر جبارين دو عضو ارشد حماس بوده است.
در پی بمباران مقر حماس در دوحه، یک منبع برجسته حماس در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره، حمله به هیأت مذاکرهکننده حماس در جریان برگزاری یک جلسه در دوحه را تأیید کرد.
این منبع آگاه گفته «این حمله در حالی رخ داد که هیئت حماس در حال بحث درباره پیشنهاد رئیسجمهور ترامپ برای آتشبس بود».
بیانیه مشترک سخنگوی ارتش صهیونیستها و شین بت
سخنگوی ارتش اشغالگران صهیونیست و سرویس امنیت عمومی (شین بت) با انتشار بیانیه مشترکی در مورد حمله به قطر اعلام کردند: نیروهای اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شین بت) از طریق نیروی هوایی اخیراً حملهای را انجام دادند که رهبری ارشد حماس را هدف قرار داد. ارتش و شین بت به شکست حماس که مسئول قتل عام ۷ اکتبر است، ادامه خواهند داد.
رسانههای صهیونیست نیز در این ارتباط ادعا کردند: خلیل الحیه و ظاهر جبارین از جمله افرادی هستند که در قطر هدف قرار گرفتند. ما منتظر نتیجه حمله هستیم.
حمله به حماس با هماهنگی آمریکا
رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حمله به رهبران حماس در دوحه با هماهنگی آمریکا انجام شده است.
بیانیه وزارت خارجه قطر
وزارت امور خارجه قطر در نخستین واکنش به این حمله اعلام کرد: حمله بزدلانه اسرائیل را که به محلهای اقامت تعدادی از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه هدف قرار داده بود، محکوم میکنیم.
«ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه شنبه در بیانیهای اعلام کرد: قطر به شدت حمله بزدلانه اسرائیل به ساختمانهای مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را محکوم میکند.
وی افزود: این تعرض مجرمانه، نقض آشکار همه قوانین و عرفهای بینالمللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت قطریها و افراد مقیم در این کشور است.
الانصاری تصریح کرد: وزارت خارجه قطر تاکید میکند که طرفهای امنیتی و دفاع مدنی و طرفهای ذیربط، فورا تعامل با این حادثه را آغاز کرده و اقدامات لازم را برای مهار تبعات آن و تضمین امنیت ساکنان و مناطق اطراف اتخاذ کردند.
وی در پایان تاکید کرد: قطر ضمن محکومیت شدید این تعرض، تاکید میکند که با این رفتار بیپروای اسرائیل و بازیچه قرار دادن مستمر امنیت منطقه و هرگونه اقدامی که امنیت و حاکمیت قطر را هدف قرار دهد، مسامحه نخواهد کرد و تحقیقات در بالاترین سطح در جریان است و جزئیات بیشتر به محض دسترسی اعلام خواهد شد.
المیادین: هیات مذاکره کننده حماس از سوء قصد اسرائیل نجات پیدا کرد
یک منبع آگاه به المیادین خبر داد: هیئت مذاکره کننده حماس از سوء قصد اسرائیل در دوحه جان سالم به در برد.
ادعای کانال ۱۲ اسرائیل: خالد مشعل هدف قرار گرفته است
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که در جریان این حمله خالد مشعل هدف قرار گرفته است.
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوقالعاده خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است
«اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر و مقامات حماس گفت: «ما خبر را دقایقی قبل شنیدیم. این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتی است که این رژیم با نقض همه هنجارها و قواعد بینالمللی مرتکب شده است. این اقدام، اقدامی فوقالعاده خطرناک و جنایتکارانه است؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بینالمللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکرهکنندگان فلسطینی است.
ما مشغول بررسی دقیق اتفاقاتی هستیم که افتاده، ولی در هر حال از دیدگاه حقوق بینالملل، همه قواعد حقوق بینالملل نقض شده است. این اقدام، اقدامی بسیار خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است.
این موضوع باید کشورهای منطقه و کل جامعه جهانی را بیش از پیش هوشیار کند و هشداری باشد در مورد خطرات مترتب بر تداوم بیعملی و بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به تعرضات و قانونشکنیهایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه غرب آسیا مرتکب میشود.»
