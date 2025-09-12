En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کشتی‌آرای در گفتگو با تابناک؛

رکورد تاریخی قیمت طلا/ پشت پرده افزایش تقاضا برای خرید چیست؟

در هفته ای که گذشت، با وجود رکوردشکنی قیمت جهانی طلا و افزایش هر اونس تا ۳۶۵۵ دلار، بازار داخلی طلا و سکه تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، روند نزولی داشت و حباب سکه کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۳۷
| |
3 بازدید

رکورد تاریخی قیمت طلا/ پشت پرده افزایش تقاضا برای خرید چیست؟

بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت طلا و سکه در هفته گذشته، شرایط پر نوسانی را طی کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد که این بازار به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز بوده است؛ با افزایش و کاهش دلار، قیمت طلا و سکه نیز دچار تغییر می‌شد.

محمد کشتی‌آرای، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک با اشاره به تحولات اخیر بازار، توضیح داد: قیمت جهانی طلا به رکورد تاریخی ۳۶۵۵ دلار برای هر اونس رسید که نسبت به روزهای گذشته افزایش معناداری داشته است. در همین حال، نرخ ارز در بازار داخلی کاهش یافت. این وضعیت باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کاهش یابد.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار، اقدام اخیر بانک مرکزی در حراج و پیش‌فروش سکه بود که روند کاهشی قیمت‌ها را تقویت کرد و حباب سکه حدود ۲ میلیون تومان کاهش یافت. این سیاست به تعدیل التهابات و تقاضا در بازار کمک کرده است.

افزایش تقاضا برای خرید طلا

کشتی‌آرای در توضیح روند قیمت جهانی طلا گفت: چین به عنوان یکی از خریداران اصلی طلا، با توجه به رشد اقتصادی، به دنبال تبدیل منابع ارزی خود به طلا است. همچنین اوضاع سیاسی جهان، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های دیگر، باعث شده طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، صنایع الکترونیک مانند تولید موبایل نیز سهمی از مصرف طلا را تشکیل می‌دهند، که در بیست تا سی سال گذشته این مصرف وجود نداشت و اکنون بر تقاضای جهانی طلا تاثیر گذاشته است. بنابراین پیش بینی ها از روند افزایشی قیمت جهانی طلا حکایت دارد.

وی در ادامه به آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تهران اشاره کرد و گفت:

  • سکه تمام طرح قدیم: ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۴۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته)

  • سکه تمام طرح جدید: ۹۳ میلیون تومان (بدون تغییر نسبت به روز شنبه)

  • نیم‌سکه: ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (کاهش یک میلیون تومانی در یک هفته)

  • ربع‌سکه: ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (کاهش ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته)

  • سکه یک گرمی بانک مرکزی: ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (بدون تغییر)

  • مثقال طلای آب‌شده: ۳۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان (افزایش حدود ۲۰۰ هزار تومان در مقایسه با شروع هفته)

  • هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۸ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان (افزایش ۸۰ هزار تومانی طی یک هفته)

رشد ۶۳ دلاری قیمت جهانی اونس طلا

کشتی‌آرای اظهار داشت: اگر کاهش نرخ ارز در نظر گرفته نمی‌شد، رشد ۶۳ دلاری قیمت جهانی اونس طلا باعث می‌شد هر گرم طلای ۱۸ عیار بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بین ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. با این حال، افت نرخ ارز مانع افزایش قیمت‌ها شد. حباب سکه در حال حاضر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته یک میلیون و نسبت به دو هفته گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

وی درباره روند هفته آینده بازار گفت: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، انتظار تغییرات چشمگیر در قیمت طلا و سکه وجود ندارد، مگر آنکه تحولات سیاسی جدیدی به بازار اثرگذار باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت سکه بازار سکه قیمت طلا پیش بینی قیمت سکه محمد کشتی آرای خرید طلا خرید سکه
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZLt
tabnak.ir/005ZLt