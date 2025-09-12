رکورد تاریخی قیمت طلا/ پشت پرده افزایش تقاضا برای خرید چیست؟

در هفته ای که گذشت، با وجود رکوردشکنی قیمت جهانی طلا و افزایش هر اونس تا ۳۶۵۵ دلار، بازار داخلی طلا و سکه تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، روند نزولی داشت و حباب سکه کاهش یافت.

بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت طلا و سکه در هفته گذشته، شرایط پر نوسانی را طی کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد که این بازار به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز بوده است؛ با افزایش و کاهش دلار، قیمت طلا و سکه نیز دچار تغییر می‌شد.

محمد کشتی‌آرای، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک با اشاره به تحولات اخیر بازار، توضیح داد: قیمت جهانی طلا به رکورد تاریخی ۳۶۵۵ دلار برای هر اونس رسید که نسبت به روزهای گذشته افزایش معناداری داشته است. در همین حال، نرخ ارز در بازار داخلی کاهش یافت. این وضعیت باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کاهش یابد.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار، اقدام اخیر بانک مرکزی در حراج و پیش‌فروش سکه بود که روند کاهشی قیمت‌ها را تقویت کرد و حباب سکه حدود ۲ میلیون تومان کاهش یافت. این سیاست به تعدیل التهابات و تقاضا در بازار کمک کرده است.

افزایش تقاضا برای خرید طلا

کشتی‌آرای در توضیح روند قیمت جهانی طلا گفت: چین به عنوان یکی از خریداران اصلی طلا، با توجه به رشد اقتصادی، به دنبال تبدیل منابع ارزی خود به طلا است. همچنین اوضاع سیاسی جهان، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های دیگر، باعث شده طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، صنایع الکترونیک مانند تولید موبایل نیز سهمی از مصرف طلا را تشکیل می‌دهند، که در بیست تا سی سال گذشته این مصرف وجود نداشت و اکنون بر تقاضای جهانی طلا تاثیر گذاشته است. بنابراین پیش بینی ها از روند افزایشی قیمت جهانی طلا حکایت دارد.

وی در ادامه به آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تهران اشاره کرد و گفت:

سکه تمام طرح قدیم: ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۴۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته)

سکه تمام طرح جدید: ۹۳ میلیون تومان (بدون تغییر نسبت به روز شنبه)

نیم‌سکه: ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (کاهش یک میلیون تومانی در یک هفته)

ربع‌سکه: ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (کاهش ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته)

سکه یک گرمی بانک مرکزی: ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (بدون تغییر)

مثقال طلای آب‌شده: ۳۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان (افزایش حدود ۲۰۰ هزار تومان در مقایسه با شروع هفته)

هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۸ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان (افزایش ۸۰ هزار تومانی طی یک هفته)

رشد ۶۳ دلاری قیمت جهانی اونس طلا

کشتی‌آرای اظهار داشت: اگر کاهش نرخ ارز در نظر گرفته نمی‌شد، رشد ۶۳ دلاری قیمت جهانی اونس طلا باعث می‌شد هر گرم طلای ۱۸ عیار بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بین ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. با این حال، افت نرخ ارز مانع افزایش قیمت‌ها شد. حباب سکه در حال حاضر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته یک میلیون و نسبت به دو هفته گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

وی درباره روند هفته آینده بازار گفت: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، انتظار تغییرات چشمگیر در قیمت طلا و سکه وجود ندارد، مگر آنکه تحولات سیاسی جدیدی به بازار اثرگذار باشد.