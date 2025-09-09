پیروزی ایران مقابل اسلوونی پیش از قهرمانی جهان

به گزارش تابناک به نقل از سایت قدراسیون والیبال ایران؛ مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران که در گروه نخست این رقابتها با تیمهای مصر، تونس و فیلیپین میزبان همگروه است، از ساعت ۱۴ امروز به وقت مانیل در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف اسلوونی رفت.
شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای ۳۴ بر ۳۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳ اسلوونی را که در دوره قبلی مسابقات قهرمانی جهان در جایگاه چهارم ایستاد، از پیش رو برداشتند. اسلوونی با سابقهای کوتاه، اما پربار در والیبال جهان، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در قهرمانی جهان حضور یافت و در جایگاه دوازدهم ایستاد، اما تنها چهار سال بعد، در رقابتهای ۲۰۲۲ شگفتیساز بزرگ تورنمنت شد و با عملکردی درخشان به مقام چهارم جهان رسید.
