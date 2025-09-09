En
اردوی تیم ملی فوتبال بانوان لغو شد

کمیته امور بانوان فدراسیون از لغو اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۲۶
361 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نخستین اردوی آماده سازی شاگردان مرضیه جعفری که قرار بود بعد از برگزاری مسابقات هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان از ۲۱ لغایت ۲۵ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار شود، با توجه به درخواست کتبی تعدادی از باشگاه‌ها مبنی بر تغییر زمان برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال بانوان به دلیل حساسیت مسابقات هفته دوم و سوم لیگ برتر فوتبال، با اعلام کمیته امور بانوان اردوی فوق لغو شد.

تاریخ جدید برگزاری اردو متعاقبا اعلام می‌شود.

تیم ملی بانوان لغو اردو لیگ برتر فوتبال
