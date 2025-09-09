En
ظریف: جاده نخجوان به آذربایجان را تهدید نبینیم!

وزیر خارجه پیشین ایران گفت: امروز امکانات تغییر کرده است؛ مثلاً همین جاده نخجوان به آذربایجان می‌تواند برای ما فرصتی باشد. اگر در گذشته زندانی باشیم، آن را تهدید می‌بینیم نه فرصت. در حالی که باید یاد بگیریم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
ظریف: جاده نخجوان به آذربایجان را تهدید نبینیم!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ملی جوانان که سه‌شنبه ۱۸ شهریور در باغ نگارستان برگزار شد، با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور گفت: «جوانی فقط یک بازه سنی نیست بلکه یک حالت روحی و ذهنی است که به انسان توان ساختن آینده را می‌دهد.»

ظریف با بیان اینکه «نباید زندانی گذشته باشیم» افزود: «بسیاری از مشکلات ایران ناشی از نگاه گذشته‌محور است و جوانان با رهایی از این نگرش می‌توانند فرصت‌ها را ببینند».

او با اشاره به موفقیت استارت‌آپ‌ها گفت: «خیال‌پردازی جوانان همان دیدن امکانات است و نسل‌های قدیمی‌تر اغلب تنها محدودیت‌ها را می‌بینند.»

ظریف تأکید کرد که عشق به ایران باید زمینه‌ساز رهایی از اشتباهات و ناکامی‌های گذشته باشد و نگاه آینده‌محور جایگزین حسرت و شکست شود.

وزیر امور خارجه پیشین ایران در بخشی از سخنان خود در اجلاس ملی جوانان گفت: «سینه ما باید از عشق به ایران چنان شعله‌ور باشد که از اشتباهات و ناکامی‌های گذشته درس بگیریم و در عین حال از زندان گذشته رها شویم.»

او تأکید کرد: «اگر تا ابد به این فکر کنیم که جنگ هشت‌ساله می‌توانست کوتاه‌تر شود یا برخی حوادث نمی‌بایست رخ دهد، تنها در گذشته زندانی مانده‌ایم. با تکرار این صحبت‌ها نه حاج قاسم زنده می‌شود و نه شهید باقری و نه شهدای جنگ هشت ساله، نباید فراموش کنیم، اما باید به آینده فکر کرد و آینده را ساخت.»

دیپلمات پیشین ایران با اشاره به تحولات منطقه افزود: «امروز امکانات تغییر کرده است؛ مثلاً همین جاده نخجوان به آذربایجان می‌تواند برای ما فرصتی باشد. اگر در گذشته زندانی باشیم، آن را تهدید می‌بینیم نه فرصت. در حالی که باید یاد بگیریم تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.»

او هشدار داد که تکرار تجربه‌های گذشته به تکرار شکست‌ها می‌انجامد و گفت باید به جوانان میدان داد تا با نگاه نو مسیر تازه‌ای برای کشور بگشایند.

به گفته ظریف، جوانان تهدید نیستند بلکه فرصتی برای آینده ایران به شمار می‌روند و باید از توان آنها برای ساختن آینده بهره گرفت.

وزیر خارجه پیشین ایران تأکید کرد: «برای پیشرفت کشور یا باید جوان شویم یا به جوانان میدان بدهیم.»

ظریف در پایان با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که می‌فرمایند «به خیر پیش‌بینی کنید تا به آن برسید»، گفت: «ذهن جوان ذهنی است که گرفتار گذشته نیست و به آینده با امید می‌نگرد.»

