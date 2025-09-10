En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تولید در خاموشی، بانک‌ها در خواب/ بی‌توجهی دولت چهاردهم به ستون اقتصاد کشور

در حالی که رهبر انقلاب بارها بر لزوم حمایت واقعی از تولید تأکید کرده‌اند، دولت چهاردهم با قطع مکرر برق واحدهای صنعتی و تخصیص نامنظم و بی‌هدف تسهیلات بانکی، نشان داده که درک درستی از اولویت‌های اقتصادی کشور ندارد. عملکرد پر ایراد دولت در زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های مالی، نه‌تنها گرهی از مشکلات تولید نگشوده، بلکه بر دامنه بحران‌ها افزوده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۱۸
| |
230 بازدید
|
۱

تولید در خاموشی، بانک‌ها در خواب/ بی‌توجهی دولت چهاردهم به ستون اقتصاد کشور

در تازه‌ترین بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، تأکید ویژه‌ای بر مسئله تولید، حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین کالاهای اساسی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مطرح شد. بخشی از این بیانات به طور مستقیم عملکرد دولت چهاردهم را در حوزه زیرساخت‌های حیاتی و ابزارهای پشتیبان تولید ـ از جمله تأمین برق و نظام تسهیلات بانکی ـ زیر سؤال می‌برد. در این گزارش، به بررسی انتقادی ضعف‌های مشخص در این دو حوزه پرداخته می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ رهبر انقلاب به صراحت تأکید کردند که «برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود مگر در شرایط اضطراری». این تذکر صریح، نشانه‌ای از نارضایتی از عملکرد موجود در مدیریت زیرساخت برق کشور است.

ضرورت حفظ جریان برق در صنایع حیاتی

قطع مکرر برق در بخش تولید، در سال‌های اخیر، به‌ویژه تابستان‌ها، گزارش‌های متعددی از خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده در واحدهای صنعتی و تولیدی منتشر شده که باعث توقف تولید، خسارت‌های مالی و کاهش بهره‌وری شده‌اند. همچنین در شرایط کمبود برق، به جای مدیریت بهینه و اولویت‌بندی، برق واحدهای تولیدی بدون تمایز از بخش‌های غیرضروری دیگر قطع شده است؛ در حالی که حفظ جریان برق در صنایع حیاتی، باید اولویت اول باشد.

از سوی دیگر، دولت چهاردهم در توسعه نیروگاه‌های جدید و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، عملکردی کند و غیرقابل دفاع داشته که در بلندمدت، بحران تأمین انرژی را تشدید کرده است.

تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد می رسد؟

از دیگر اشکالات بنیادین در عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، اعطای تسهیلات بانکی بدون دسته‌بندی و سیاست‌گذاری هدفمند است؛ موضوعی که برخلاف رویکرد «پشتیبانی از تولید» عمل کرده و منجر به انحراف منابع بانکی از مسیر تولید شده است.

تسهیلات بانکی در سطح کلان اغلب بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی (تولید، صادرات، صنایع پایین‌دست و…) و صرفاً بر اساس روابط یا ضمانت‌های صوری اعطا شده‌اند. 

برخلاف نیاز اقتصاد به حمایت از بنگاه‌های کوچک، بسیاری از این واحدها از دسترسی به منابع بانکی ناتوان مانده‌اند، زیرا به نظر می رسد نظام بانکی ترجیح داده تسهیلات را به پروژه‌های بزرگ و بعضاً رانتی اختصاص دهد. همچنین نبود سامانه دقیق برای رهگیری تخصیص تسهیلات، موجب افزایش فساد و انحراف منابع از تولید به بخش‌های غیرمولد از جمله سوداگری ملک و ارز شده است.

عملکرد دولت چهاردهم در دو حوزه‌ زیرساخت برق و تسهیلات بانکی، با نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، فاصله‌ دارد. 

رهبر انقلاب نیز با هشدارهای مستقیم خود، بر لزوم بازنگری اساسی در این زمینه‌ها تأکید کردند. توصیه می‌شود ایجاد نظام اولویت‌بندی در تأمین برق با تمرکز بر پایداری انرژی در صنایع کلیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش فشار بر شبکه برق، اصلاح نظام بانکی با رویکرد تولیدمحور و بازتعریف سهم بخش‌های مولد در تسهیلات، شفاف‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و برخورد با انحرافات و تسهیلات رانتی، و ایجاد بانک‌های تخصصی برای صنایع کوچک و متوسط با بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها، در دستور کار قرار گیرد.

نکته مهم درباره ایجاد تنفس برای بازپرداخت اقساط تسهیلات، پرداخت مالیات‌ها و حقوق بیمه‌ای واحد‌های تولید و صنعتی به ویژه در مقیاس خرد است. چرا که عمدتا واحد‌های خرد صنعتی و تولیدی آسیب بیشتری از شرایط جنگ ۱۲ روزه دیده‌اند. مقوله مورد توجه بعدی تاثر بازار کار ایران از اخراج اتباع غیرمجاز است. حقیقتی غیرقابل انکار که جایگزینی آن با نیروی کار ایران بی شک زمان بر بوده و برای مدت زمانی می‌تواند روند تولی و سودآوری را با کندی روبه رو کند.

به این ترتیب می توان گفت بدون اقدام عاجل در این حوزه‌ها، شعارهای حمایت از تولید، در سطحی شعاری باقی می ماند و اقتصاد کشور همچنان در مسیر ناپایدار حرکت می کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب تولید اقتصاد ایران قطعی برق حمایت از تولید ملی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
تولید خاموش ،کارگربیکار....بانک ها درحال کاسبی،دولت در کما یا بی دولتی،، مردم بی احساس وسرگردان،،تورم بیداد،،کاسبان در حال غارت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZLa
tabnak.ir/005ZLa