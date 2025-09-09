مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس با دولت، اظهار داشت: این جلسه به اسم غیرعلنی بود اما حتی ارزش علنی بودن هم نداشت. یک سری مطالب و صحبتهای کلیشهای مطرح شد. همه سؤال کردیم که چرا وضعیت اینطور است اما هیچ خروجی در این جلسه احصاء نشد.
وی افزود: نمیدانم واقعا گیر کار کجاست که دولت هیچ لایحهای، هیچ طرح شجاعانه و جسورانهای در جهت اصلاح امور که از لحاظ فنی شرایط را بهتر کند ندارد؛ به جز حرفهای کلیشهای.
چرا این حجم از نهادهایی که پاسخگو نیستند، پول میگیرند؟
پوردهقان با اشاره به محور جلسه گفت: این جلسه در واقع بحث ناترازیهای بودجهای کشور بود. مثلا عنوان میشد چرا در کشور باید 190 دانشگاه داشته باشیم در صورتی که در انگلستان ۷۰ دانشگاه است؟ چرا این حجم از نهادهایی که پاسخگو نیستند، پول میگیرند؟ این حرفهایی بود که منتقدان به ما میگویند و ما این را از زبان دولت و برخی از همکاران شنیدیم. همین بیان مسئلهای که همه خوب بلد هستیم، اما راهکار عملی که دولت به نمایندگان بگوید – مثلاً طرح یا لایحهای فوری – احصاء نشد.»
وی با انتقاد از بیبرنامگی دولت ادامه داد: اینکه دولت بیان مسئله را بسیار زیبا مطرح میکند، که همه مشکلات را قبول دارد، حرفها و انتقادات نمایندگان را میپذیرد، ما خطاب به دولت گفتیم: این روضههایی که برای وضعیت عجیب و غریب مالی کشور بلد هستید، بسیار خوب، اما برنامه اجرایی شما کجاست؟ طرح اقدامی شما برای اصلاح امور کجاست؟ برنامه عملیاتی و زمانبندی که باید به نمایندگان بدهید تا به مردم منتقل کنیم، را ندیدیم.
نماینده اردکان تأکید کرد: ما به رئیس مجلس اعلام کردیم اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حتماً وضعیت کشور نامناسبتر خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه بودجه: هر جایی که قصد اصلاح داریم، صدای عده ای در می آید!
وی درباره گرانیهای اخیر گفت: این حجم از درآمدی که دولت دارد – از نفت، مالیات و... – در مقابل، هزینههایش را نتوانسته کنترل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت هر جا دست میزنم صدای یک عده درمیآید. ما هم گفتیم اینجا سران اصلی کشور نشستهاند، صدای چه کسی درمیآید؟ اگر غیر از دولت، مجلس یا قوه قضائیه یا نهاد دیگری هست، شفاف بگویید تا ما هم بدانیم.
این نماینده مجلس افزود: خطاب به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتیم نمیشود شما به عنوان نفر اول حوزه مالی و بودجهای کشور بگویید اختیار ندارم. این خیلی عجیب و مبهم است. بالاتر از دولت که کسی نیست، شما نفر اول هستید. مجلس هم که همراه دولت است و حرفی نمیزند. مجلس تمام اختیارات را به دولت داده است. بودجه ۱۴۰۴ همان چیزی بود که دولت خواست، با آن موافقت کردیم. درخواستهای شهرداری را کم کردیم، بودجه را هزینهای نکردیم، اما شش ماه از سال گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده که نشان دهد دولت مطابق بودجه و برنامه هفتم عمل میکند.»
پوردهقان در پایان گفت: این شرایط نگرانکننده است. بار این هزینههای اضافی بر دوش مردم است و چشمانداز روشنی هم وجود ندارد که مردم احساس کنند در آینده اوضاع بهتر خواهد شد.
گفتگو: سجاد دهقانی
