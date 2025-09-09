En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
نماینده اردکان در گفتگو با تابناک:

دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد؛ فقط روضه می‌خواند!

نماینده اردکان در مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: دولت هیچ برنامه شجاعانه‌ای برای اصلاح امور ندارد و تنها به بیان کلیشه‌ای مشکلات بسنده می‌کند. او تأکید کرد که در این جلسه نه طرحی ارائه شد و نه خروجی مشخصی به دست آمد.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۷۵
| |
225 بازدید
|
۲

دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد؛ فقط روضه می‌خواند!

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس با دولت، اظهار داشت: این جلسه به اسم غیرعلنی بود اما حتی ارزش علنی بودن هم نداشت. یک سری مطالب و صحبت‌های کلیشه‌ای مطرح شد. همه سؤال کردیم که چرا وضعیت این‌طور است اما هیچ خروجی در این جلسه احصاء نشد.

وی افزود: نمی‌دانم واقعا گیر کار کجاست که دولت هیچ لایحه‌ای، هیچ طرح شجاعانه و جسورانه‌ای در جهت اصلاح امور که از لحاظ فنی شرایط را بهتر کند ندارد؛ به‌ جز حرف‌های کلیشه‌ای.

چرا این حجم از نهادهایی که پاسخگو نیستند، پول می‌گیرند؟

پوردهقان با اشاره به محور جلسه گفت: این جلسه در واقع بحث ناترازی‌های بودجه‌ای کشور بود. مثلا عنوان می‌شد چرا در کشور باید 190 دانشگاه داشته باشیم در صورتی که در انگلستان ۷۰ دانشگاه است؟ چرا این حجم از نهادهایی که پاسخگو نیستند، پول می‌گیرند؟ این حرف‌هایی بود که منتقدان به ما می‌گویند و ما این را از زبان دولت و برخی از همکاران شنیدیم. همین بیان مسئله‌ای که همه خوب بلد هستیم، اما راهکار عملی که دولت به نمایندگان بگوید – مثلاً طرح یا لایحه‌ای فوری – احصاء نشد.»

وی با انتقاد از بی‌برنامگی دولت ادامه داد: اینکه دولت بیان مسئله را بسیار زیبا مطرح می‌کند، که همه مشکلات را قبول دارد، حرف‌ها و انتقادات نمایندگان را می‌پذیرد، ما خطاب به دولت گفتیم: این روضه‌هایی که برای وضعیت عجیب و غریب مالی کشور بلد هستید، بسیار خوب، اما برنامه اجرایی شما کجاست؟ طرح اقدامی شما برای اصلاح امور کجاست؟ برنامه عملیاتی و زمان‌بندی که باید به نمایندگان بدهید تا به مردم منتقل کنیم، را ندیدیم.

نماینده اردکان تأکید کرد: ما به رئیس مجلس اعلام کردیم اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حتماً وضعیت کشور نامناسب‌تر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه: هر جایی که قصد اصلاح داریم، صدای عده ای در می آید!

وی درباره گرانی‌های اخیر گفت: این حجم از درآمدی که دولت دارد – از نفت، مالیات و... – در مقابل، هزینه‌هایش را نتوانسته کنترل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت هر جا دست می‌زنم صدای یک عده درمی‌آید. ما هم گفتیم اینجا سران اصلی کشور نشسته‌اند، صدای چه کسی درمی‌آید؟ اگر غیر از دولت، مجلس یا قوه قضائیه یا نهاد دیگری هست، شفاف بگویید تا ما هم بدانیم.

این نماینده مجلس افزود: خطاب به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتیم نمی‌شود شما به‌ عنوان نفر اول حوزه مالی و بودجه‌ای کشور بگویید اختیار ندارم. این خیلی عجیب و مبهم است. بالاتر از دولت که کسی نیست، شما نفر اول هستید. مجلس هم که همراه دولت است و حرفی نمی‌زند. مجلس تمام اختیارات را به دولت داده است. بودجه ۱۴۰۴ همان چیزی بود که دولت خواست، با آن موافقت کردیم. درخواست‌های شهرداری را کم کردیم، بودجه را هزینه‌ای نکردیم، اما شش ماه از سال گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده که نشان دهد دولت مطابق بودجه و برنامه هفتم عمل می‌کند.»

پوردهقان در پایان گفت: این شرایط نگران‌کننده است. بار این هزینه‌های اضافی بر دوش مردم است و چشم‌انداز روشنی هم وجود ندارد که مردم احساس کنند در آینده اوضاع بهتر خواهد شد.

گفتگو: سجاد دهقانی

اشتراک گذاری
برچسب ها
جلسه غیرعلنی مجلس دولت مجلس بودجه برنامه و بودجه برنامه دولت
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور
هشدار مجلس به دو وزیر؛ اولتیماتوم به رئیس جمهور
بررسی وضعیت بودجه نیروهای مسلح در مجلس
اعلام جزئیات تازه از آخرین وضعیت طرح سه‌فوریتی مجلس برای خروج از NPT
حمله کیهان به دولت، فقط یک روز پس از دیدار اعضای کابینه با رهبری
با صندوق‌های پروژه، 7 میلیارد دلار منابع خانگی را فعال کنید/ضعف در ادبیات دولت ممکن است خطرزا باشد/سرمایه‌گذاران را با سود واقعی جذب کنید نه وعده‌ ۲۳ درصد زیر تورم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
saeed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
نماینده زیر 4 درصدی الان به فکر اقتصاد افتاده یا فامیلاشو استخدام نکردن؟ دولت قبل کجا بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
اول بایدسیاست صاحب برنامه شود اگرداشتیم اینها در مجلس نبودند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۶۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۰ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZKt
tabnak.ir/005ZKt