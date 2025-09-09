بذل و بخشش از جیب مردم با دروغ مسئولیت اجتماعی

چند سالی می شود که برخی نهادها و دستگاه ها و شرکت ها بندی به عنوان مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک حیاط خلوت برای پرداخت های غیر شفاف و غیر اصولی قرار داده اند.

به گزارش تابناک به نقل از تابناک؛ بند موسوم به مسئولیت اجتماعی برای استفاده‌های ضروری و در عین حال فورس ماژور در بودجه برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی قرار گرفته که رفته رفته معنای خود را از دست داده است.

موارد متعددی از پرداخت‌های غیر متعارف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی گزارش شده که ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی و محاسباتی به این مقوله مفسده زا را ایجاد کرده است.

در روز‌های اخیر مهرشاد سهیلی جوانی که در سال‌های اخیر به دلیل ارتباط گیری با چهره‌های رده بالا به یک چهره جنجالی تبدیل شده روایتی از ارتباط گرفتن خود با مدیرعامل همراه اول مطرح کرده که در نوع خود حیرت انگیز است.

او برقراری یک تماس ساده با مدیرعامل همراه اول را زمینه ساز برقراری ارتباط و اخذ بودجه عنوان کرده که به نظر می‌رسد از محل بودجه مسئولیت‌های اجتماعی همراه اول رخ داده است.

به نظر می‌رسد ضروری است نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت‌های اجتماعی برند‌های بزرگ به صورت شفاف مورد اطلاع رسانی قرار گیرد به خصوص اینکه رهبر معظم انقلاب روز گذشته به مسئولان ارشد در رابطه با لزوم اسراف نکردن در سازمان‌ها و ارگان‌ها تاکید موکد داشته‌اند.