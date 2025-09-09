۱۸/شهريور/۱۴۰۴
فرهنگی
»
سینما
پ
عکس جالبی که سحر دولتشاهی از ستاره پسیانی منتشر کرد!
به مناسبت تولد ستاره پسیانی، سحر دولتشاهی، بازیگر معروف، عکسی جالب و متفاوت از دوران کودکی ستاره را در استوری خود منتشر کرد.
برچسب ها
ستاره پسیانی
سحر دولتشاهی
بازیگر زن
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استایل متفاوت مریم مومن در اکران «تابستانی که برف آمد»
درخواست عجیب و خندهدار مردم از سحر دولتشاهی!
استوری معنادار علی اوجی برای تولد الیکا عبدالرزاقی
حرفهای جنجالی حدیث فولادوند درباره چشمهای رنگیاش
تیپ شیک و خانومانه روژانِ سریال «نون خ»
افسانه بایگان پس از ممنوعالفعالیتی با ظاهری متفاوت
جشن تولد خصوصی ۳۷ سالگی الهام اخوان
شیرینِ تاسیان، در لباس عروسی که خیرش را ندید
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 18 شهریور
جنگندههای نسل ۶: چین به جنگ F-47 آمریکا میرود
سقوط فرانسه؛ آیا مکرون استعفا میدهد؟
بازگشت زیدان به فوتبال با سرمربیگری فرانسه
قیمت سکه امروز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
رو شدن دست قلعهنویی در کافا با تیر آخر علیجانوف/ لوچانو اسپالتی گزینه جانشینی امیر!
سخنگوی دولت: کالابرگ چهارشنبه واریز میشود
عکس جالبی که سحر دولتشاهی از ستاره پسیانی منتشر کرد!
ایران؛ کشور بیدندان/ به جای نان، حسرت میخوریم
افشای همکاری علنی منافقین با رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه
رونق بازار سیاه حواله خودرو؛ ونزا به حدود 2 میلیارد رسید!
سلاخی در مترو
انگلیس مدعی شد: اسرائیل در غزه نسلکشی نمیکند
خبر خوش برای سالمندان: حقوقها بالا میرود!
استعفا یا استیضاح؟ / پاشنه آشیل وزیر کار، کار دستش داد
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار میشود
علی شمخانی برکنار شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
اجرای گروهی آهنگهای ابی و هایده در یزد را ببینید
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۲۶۲ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
(۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۷۰ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمیگذارد مکانیسم ماشه فعال شود
(۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسیپور را میبینم حالم بد میشود
(۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط میروند
(۶۵ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» میتواند جنگ به ارمغان آورد
(۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
(۴۲ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
(۴۱ نظر)
