۹۳ درصد درآمد فوتبال در جیب صداوسیما

در توافقات قبلی قرار بود درآمدی که میان صداوسیما و تلویزیون توزیع شود، ۵۰- ۵۰ باشد، اما امسال در لایحه بودجه صداوسیما ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق پخش پیش‌بینی شده که باید بین باشگاه‌ها توزیع شود.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ صداوسیما از ۶۶ مسابقه استقلال و پرسپولیس در فصل جاری حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در آمد خواهد داشت که حتی اگر تخفیف ۹۰ درصدی این سازمان را روی این عدد اعمال کنیم، در آمد صدا و سیما به حدود ۶.۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد، آن ۵۰۰ میلیارد تنها ۷ درصد از رقم ۶.۸ همت است و این یعنی ۹۳ درصد از درآمد به تلویزیون می‌رسد و تنها ۷ درصد سهم باشگاه‌ها می‌شود

این درحالی‌ست که در سال‌های گذشته بحث تقسیم درآمد ۵۰ -۵۰ بین کلیه باشگاه‌ها و صداوسیما مطرح بود.