En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۹۳ درصد درآمد فوتبال در جیب صداوسیما

در توافقات قبلی قرار بود درآمدی که میان صداوسیما و تلویزیون توزیع شود، ۵۰- ۵۰ باشد، اما امسال در لایحه بودجه صداوسیما ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق پخش پیش‌بینی شده که باید بین باشگاه‌ها توزیع شود.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۳۷
| |
135 بازدید

۹۳ درصد درآمد فوتبال در جیب صداوسیما

 

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ صداوسیما از ۶۶ مسابقه استقلال و پرسپولیس در فصل جاری حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در آمد خواهد داشت که حتی اگر تخفیف ۹۰ درصدی این سازمان را روی این عدد اعمال کنیم، در آمد صدا و سیما به حدود ۶.۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد، آن ۵۰۰ میلیارد تنها ۷ درصد از رقم ۶.۸ همت است و این یعنی ۹۳ درصد از درآمد به تلویزیون می‌رسد و تنها ۷ درصد سهم باشگاه‌ها می‌شود

این درحالی‌ست که در سال‌های گذشته بحث تقسیم درآمد ۵۰ -۵۰ بین کلیه باشگاه‌ها و صداوسیما مطرح بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صداوسیما فوتبال حق پخش
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امشب جدال سرگروهی امید ایران و امارات
ترکیب تیم ملی ایران مقابل ازبکستان
زیباکلام: صداوسیما چه کار کرده که مردم به خدا و پیغمبر نزدیک شوند؟
گلزنان برتر ٢٠ تیم اول رنکینگ فیفا در یک قاب
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۹۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۵۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۹ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZKH
tabnak.ir/005ZKH