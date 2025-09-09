۹۳ درصد درآمد فوتبال در جیب صداوسیما

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ صداوسیما از ۶۶ مسابقه استقلال و پرسپولیس در فصل جاری حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در آمد خواهد داشت که حتی اگر تخفیف ۹۰ درصدی این سازمان را روی این عدد اعمال کنیم، در آمد صدا و سیما به حدود ۶.۸ هزار میلیارد تومان میرسد که نشان میدهد، آن ۵۰۰ میلیارد تنها ۷ درصد از رقم ۶.۸ همت است و این یعنی ۹۳ درصد از درآمد به تلویزیون میرسد و تنها ۷ درصد سهم باشگاهها میشود
این درحالیست که در سالهای گذشته بحث تقسیم درآمد ۵۰ -۵۰ بین کلیه باشگاهها و صداوسیما مطرح بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید