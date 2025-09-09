En
بازدید سرزده محسنی اژه‌ای از گلستان

رئیس قوه قضاییه، صبح امروز در سفری غیررسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان گلستان شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و چهارمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۸ شهریور) در سفری غیررسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان گلستان شد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان گلستان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به گلستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان و خوزستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.

در حال تکمیل...

 

