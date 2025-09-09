En
فال حافظ امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

اکنون فرصتی مناسب برای شما فراهم گردیده تا بتوانی به مقصود خود برسی. اگر از این فرصت به نحو احسن استفاده کنی، مسلما به موفقیت های بزرگتری نیز دست خواهی یافت.
فال حافظ امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو
باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو
هر گل نو ز گلرخی یاد همی‌کند ولی
گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو
مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست
ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو
حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا
دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو
شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد
خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو
گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو
مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو
حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است
از غم روزگار دون طبع سخن گزار کو

تعبیر فال حافظ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

اکنون فرصتی مناسب برای شما فراهم گردیده تا بتوانی به مقصود خود برسی. اگر از این فرصت به نحو احسن استفاده کنی، مسلما به موفقیت های بزرگتری نیز دست خواهی یافت. اگرچه اکنون امکانات لازم را برای عملی نمودن نیت خود نداری، اما با کمی تلاش می توانی این امکانات را مهیا کنی. سعی خود را دوچندان کن که زمان رسیدن به آرزوهای دیرین است.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های ششم و هفتم می فرماید:

  • یار گفت آیا از لب لعل من آرزو و تمنای بوسه ای نداری؟ جواب داده ایم آری، من در این آرزو جان نثار کردم اما برای من قدرت و قوت دیدار نمی باشد.

  • * اگر چه حافظ خزانه دار گنج دانش و معرفت است اما از دست روزگار و اندوه آن، قریحه و استعداد سخن پرورش خاموش شده است.

    حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

    ۲- انسان شوخ طبع و بذله گویی هستید و در عین شادی و خرسندی، دلی به اندازه کوه دماوند، پر از اندوه و غم دیگران و اطرافیان دارید. چون سرشت شما با مهر و محبت همراه است. راضی به ناراحتی و رنج کسی نیستید اما متاسفانه دیگران ارزش کار شما را نمی دانند و موجب آزار شما می شوند. اشکالی ندارد. خداوند واقعاً با شماست. بر او توکل کنید که همیشه موفق هستید.

    ۳- با افراد لاابالی و معتاد نشست و برخاست نکنید. قدری به اطراف خود نگاه کنید زیرا آینده ای بسیار درخشان در انتظار شماست. ممکن است این دغل دوستان گرد شیرینی، آن را خراب کند و کبوتر اقبال را به پرواز درآورد تا دیگر برنگردد.

    ۴- این نیت با اندکی صبر و شکیبایی عملی می گردد. اگر شتاب کنید و او را وسوسه سازید، کار خراب تر می شود. زمان در دستان شماست و همه چیز را حل می کند. فعلا اوضاع او خوبست. پسری زیبا در خانواده شما به دنیا می آید.

    ۵- اگر سه ویژگی در کسی باشد، خداوند وی را تحت حمایت خود حفظ می کند و او را به بهشت می برد.

    • ملایمت با تهی دستان
    • مهربانی و محبت به پدر و مادر
    • نیکی به زیر دستان

    پس این سه ویژگی را در زندگی حفظ کن.

     

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
