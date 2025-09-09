به گزارش تابناک، احمد حیدریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به دنبال طرح این مطالب در شبکه‌های اجتماعی، موضوع از منابع رسمی وزارت روابط خارجی و همچنین وزارت صنعت و تجارت آستراخان و همچنین نماینده کشتیرانی و شیپینگ خزر در این منطقه و همچنین جمهوری داغستان پیگیری شد.

وی اظهار داشت: طرف روسی اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر توقیف کشتی‌های ایرانی در بنادر این کشور وجود نداشته است.

پیش از این، مطلبی مبنی بر توقیف ۲۰ کشتی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و در آن ادعا شده بود: چهار روز است که ۲۰ فروند کشتی ایرانی بدون هیچ دلیلی اجازه خروج از بنادر روسیه را ندارند.

استان آستراخان در ساحل شمالی دریای خزر و در جنوب غربی بخش اروپایی روسیه قرار دارد. این استان از سمت شرق با قزاقستان و از جنوب با دریای خزر همسایه است و رود ولگا به عنوان پرآب ترین و مهم‌ترین منبع تأمین آب دریای خزر از این استان می‌گذرد. این استان در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب قرار دارد.

ظرفیت کل بنادر استان آستراخان ۱۶ میلیون تن در سال است و در این میان، جمهوری اسلامی ایران سهامدار عمده بندر سالیانکا یکی از مهمترین بنادر این منطقه است.

استاندار آستراخان پیش از این در دیدار با حیدریان سرکنسول کشورمان در این استان، جمهوری اسلامی ایران را «شریکی مطمئن و راهبردی» توصیف کرد و گفت: بیش از ۷۰ شرکت با سرمایه‌گذاری ایرانی در استان آستراخان فعالیت دارند؛‌ حجم مبادلات تجاری میان آستراخان و ایران روند رو به رشدی داشته و همکاری‌ها در چارچوب کریدور شمال – جنوب در حال توسعه است.

ایگور بابوشکین با اشاره به رشد ۳۷ درصدی گردش کالا از طریق بنادر آستراخان و رسیدن آن به ۶ میلیون تن در سال، افزود: بخش قابل توجهی از این محموله‌ها به مقصد ایران یا از طریق ایران جابه‌جا می‌شوند.

حیدریان سرکنسول کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به برخی مشکلات تجار ایرانی، تأکید کرد: «کشتی‌های ایرانی مسیر ایران تا ابتدای رودخانه ولگا را تنها در سه روز طی می‌کنند، اما در ادامه مسیر بین ۱۰ تا ۱۴ روز معطل تخلیه بار می‌شوند. همچنین روند بازرسی‌ها طولانی است و حدود چهار روز به طول می‌انجامد. دریافت مجوز ورود و پایلوت نیز نزدیک به ۹ تا ۱۰ روز زمان می‌برد که قابل قبول نیست.

پیش از این نیز کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در بازدید از بندر سالیانکا از پیگیری‌های خود برای حل مشکلات و موانع پیش روی این بندر در ملاقات با استاندار آستراخان خبر داده بود.

جلالی افزود: تأخیر طولانی کشتی‌های ایرانی در ولگا موجب آسیب به روند تجارت خواهد شد، بر همین اساس به مسئولین امر در توسعه و پیگیری این موضوع تاکید کردم.