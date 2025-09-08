حضور رئیس فیفا در رختکن تیم ملی؛ واکنش قلعه نویی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیر قلعه‌نویی پس از حضور جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در رختکن تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با ازبکستان در فینال تورنمنت کافا گفت: بعد از جام جهانی قطر دیدارهای زیادی با اینفانتینو داشتم. فیفا باید افتخار کند که چنین رئیسی دارد، رئیسی که نگاهش به فوتبال دنیاست و برای او آسیا، اروپا و آمریکا فرقی ندارد و زحمات زیادی نیز برای فوتبال آسیا می‌کشد.

وی افزود: امیدواریم اینفانتینو نگاه ویژه‌‌تری نسبت به آسیا داشته باشد، چرا که آسیا به دو دلیل مهم است. نخست اینکه قاره بزرگی است و دوم اینکه استعدادهای زیادی دارد. نگاه اینفانتینو می‌تواند به فوتبال آسیا کمک کند. آقای اینفانتینو، نسبت به نگاهی که به فدراسیون فوتبال ایران داشتید، از شما تشکر می‌کنم. همینطور وجود مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه، دبیرکل فدراسیون و مهدی نبی در این شرایط خیلی به فوتبال ما کمک می‌کند. بار دیگر از شما بابت حضورتان در اینجا تشکر می‌کنم.