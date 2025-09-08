مصاف تیم‌های ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا با نتیجه یک بر صفر به سود ازبکستان به پایان رسید .

تیم ملی فوتبال ایران با شکست در فینال تورنمنت کافا به مقام نایب قهرمانی رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ از ساعت ۱۸ روز دوشنبه، در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ۱۲۰ دقیقه با نتیجه یک بر صفر به سود ازبکستان خاتمه یافت.

این دیدار با اخراج زودهنگام آریا یوسفی در دقیقه ۵ آغاز شد و تیم ملی را از همان ابتدا ۱۰ نفره کرد تا ادامه کار سخت‌تر شود. با وجود درخشش پیام نیازمند درون دروازه و ورود زودهنگام مهدی طارمی به‌جای مغانلوی مصدوم، شاگردان قلعه‌نویی موقعیت خاصی خلق نکردند و نیمه نخست با تساوی بدون گل تمام شد.

در نیمه دوم هم ایران بیشتر به ضدحملات چشم دوخته بود و تنها در یک صحنه توسط سامان قدوس می‌توانست به گل برسد، اما ضربه کم‌جان او مهار شد. داور قرقیزستانی مسابقه نیز در چند صحنه بحث‌برانگیز نقش داشت؛ ازجمله بازگرداندن پنالتی ایران در دقیقه ۷۳ و پس گرفتن کارت قرمز بازیکن ازبکستان در دقیقه ۸۹، هرچند کارشناسان داوری معتقد بودند تصمیم اتاق VAR درست بوده است.

کار به وقت‌های اضافه کشید؛ جایی که اورونوف، هافبک پرسپولیس، تیر دروازه ایران را لرزاند و حتی یک پنالتی هم نصیب میزبان شد که شومورودوف آن را از بالای دروازه به بیرون زد. با این حال در آخرین ثانیه‌های وقت دوم اضافه، علیجانووف گل برتری ازبکستان را به ثمر رساند تا میزبان قهرمان شود و تیم ملی ایران به نایب‌قهرمانی بسنده کند. در دیدار رده‌بندی هم هند با برتری برابر عمان عنوان سوم را به دست آورد.

به گزارش تابناک، تیم ملی ایران در شرایطی با شکست مقابل ازبکستان در ثانیه‌های پایانی بازی ۱۲۰ دقیقه جام قهرمانی تورنمنت کافا را از دست داد که از دقایق ابتدایی بازی به دنبال اخراج آریا یوسفی، ۱۰ نفره شده بود. با این حال دریافت گل از افغانستان و تساوی ۲ - ۲ مقابل تاجیکستان در مرحله گروهی این رقابت‌ها باعث انتقادهای زیادی به عملکرد امیر قلعه‌نویی شده است. انتقادهایی که در پی آن نگرانی‌هایی را بابت نتایج تیم ملی در جام جهانی به دنبال دارد.