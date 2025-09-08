En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ازبکستان یک - ایران صفر؛ سر خوردن جام در ثانیه‌های پایانی/ قلعه‌نویی رفوزه شد

مصاف تیم‌های ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا با نتیجه یک بر صفر به سود ازبکستان به پایان رسید .
کد خبر: ۱۳۲۷۳۸۳
| |
759 بازدید

ازبکستان یک-ایران صفر/سر خوردن جام در ثانیه های پایانی/ قلعه نویی رفزوه شد

تیم ملی فوتبال ایران با شکست در فینال تورنمنت کافا به مقام نایب قهرمانی رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ از ساعت ۱۸ روز دوشنبه، در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ۱۲۰ دقیقه با نتیجه یک بر صفر به سود ازبکستان خاتمه یافت.

این دیدار با اخراج زودهنگام آریا یوسفی در دقیقه ۵ آغاز شد و تیم ملی را از همان ابتدا ۱۰ نفره کرد تا ادامه کار سخت‌تر شود. با وجود درخشش پیام نیازمند درون دروازه و ورود زودهنگام مهدی طارمی به‌جای مغانلوی مصدوم، شاگردان قلعه‌نویی موقعیت خاصی خلق نکردند و نیمه نخست با تساوی بدون گل تمام شد.

در نیمه دوم هم ایران بیشتر به ضدحملات چشم دوخته بود و تنها در یک صحنه توسط سامان قدوس می‌توانست به گل برسد، اما ضربه کم‌جان او مهار شد. داور قرقیزستانی مسابقه نیز در چند صحنه بحث‌برانگیز نقش داشت؛ ازجمله بازگرداندن پنالتی ایران در دقیقه ۷۳ و پس گرفتن کارت قرمز بازیکن ازبکستان در دقیقه ۸۹، هرچند کارشناسان داوری معتقد بودند تصمیم اتاق VAR درست بوده است.

کار به وقت‌های اضافه کشید؛ جایی که اورونوف، هافبک پرسپولیس، تیر دروازه ایران را لرزاند و حتی یک پنالتی هم نصیب میزبان شد که شومورودوف آن را از بالای دروازه به بیرون زد. با این حال در آخرین ثانیه‌های وقت دوم اضافه، علیجانووف گل برتری ازبکستان را به ثمر رساند تا میزبان قهرمان شود و تیم ملی ایران به نایب‌قهرمانی بسنده کند. در دیدار رده‌بندی هم هند با برتری برابر عمان عنوان سوم را به دست آورد.

به گزارش تابناک، تیم ملی ایران در شرایطی با شکست مقابل ازبکستان در ثانیه‌های پایانی بازی ۱۲۰ دقیقه جام قهرمانی تورنمنت کافا را از دست داد که از دقایق ابتدایی بازی به دنبال اخراج آریا یوسفی، ۱۰ نفره شده بود. با این حال دریافت گل از افغانستان و تساوی ۲ - ۲ مقابل تاجیکستان در مرحله گروهی این رقابت‌ها باعث انتقادهای زیادی به عملکرد امیر قلعه‌نویی شده است. انتقادهایی که در پی آن نگرانی‌هایی را بابت نتایج تیم ملی در جام جهانی به دنبال دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران ازبکستان کافا تورنمنت کافا قلعه نویی تیم ملی فوتبال
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قلعه‌نویی: ۲ پنالتی و ۲ امتیاز طلبکار شدیم
ترکیب ازبکستان مقابل ایران
دیدار ایران و ازبکستان به وقت اضافه رفت
عکس یادگاری قلعه‌نویی و سرمربی ازبکستان
تمرین تیم ملی تحت کارشکنی ازبک‌ها
حریف ایران در فینال کافا مشخص شد
مدیر تیم‌ملی: قلعه‌نویی تدبیر به خرج داد
قلعه‌نویی: بازیکنان بزرگ اشتباه بچه‌گانه کردند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZJP
tabnak.ir/005ZJP