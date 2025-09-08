چرا تصویرهای پژمان جمشیدی حذف شد؟

به گزارش تابناک به نقل از سینما نوین، محمدرضا منصوری، تهیهکننده سریال «محکوم» از حذف تصویر پژمان جمشیدی از بیلبوردهای تبلیغاتی خبر داد و گفت: علت این تصمیم هنوز برایمان روشن نیست. پژمان جمشیدی یکی محبوبترین بازیگران سالهای اخیر سینمای ایران است و همه واقف هستند که حضور او منافع زیادی برای سینمای ایران داشته است.
وی افزود: در چند روز گذشته بعد از پخش سریال «محکوم» از پلتفرم فیلیمو به طور مداوم در معرض این سوال بودیم که چرا در تبلیغات شهری و محیطی از تصویر پژمان جمشیدی استفاده نشده است. حتی عدهای شائبهی اختلافات درون گروه را مطرح کردهاند که از اساس دور از واقعیت است. حضور پژمان عزیز در گروه بازیگران «محکوم» یک موهبت و تجربهی دلچسب برای ما بود و باید بگوییم این همکاری نه تنها فاصلهای میان ما ایجاد نکرد بلکه باعث تحکیم و تعمیق رقاقتهایمان شد.
منصوری ادامه داد: در موضوع تبلیغات محیطی و شهری لازم است توضیح دهم که در تمام طراحیها تصویر پژمان جمشیدی عزیز در کنار دیگر بازیگران برجستهی سریال قرار گرفته بود اما در آخرین لحظهها و پیش از نصب بیلبوردها به ما اطلاع دادند که مجوز نصب تصاویر پژمان را نداریم. طبیعتاً حذف تصویر پژمان جمشیدی به عنوان یک ستاره در سینمای ایران به هیچ وجه برای گروه سازنده، پذیرفتنی نبود اما با توجه به کندکتور پخش و فشار زمانی ناچار شدیم تبلیغات سریال را بدون تصویر پژمان آغاز کنیم.
تهیهکننده «محکوم» درباره اینکه هنوز هم پیگیریها برای اضافه شدن عکس پژمان به بیلبوردها ادامه دارد خاطرنشان کرد که همزمان و از همان ساعات ابتدایی در کنار دوستان فیلیمو پیگیریهایی را برای رفع این ممنوعیت آغاز کردیم که این پیگیریها ادامه دارد. تا جایی که مطلع شدهایم «شورای چهرهها» این ممنوعیت را وضع کرده و تصمیم ممنوعیت نصب بیلبوردهای پژمان جمشیدی به ارشاد ابلاغ شده است.
او در پایان اشاره کرد که علت این تصمیم هنوز برایمان روشن نیست. پژمان جمشیدی یکی محبوبترین بازیگران سالهای اخیر سینمای ایران است و همه واقف هستند که حضور او منافع زیادی برای سینمای ایران داشته. اینکه به هر دلیل بخواهند اینطور ناگهانی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن چنین تصمیمی بگیرند جای سوال دارد. امیدوارم با نظر مساعد مدیران تصمیمگیرنده هر چه زودتر این ممنوعیت رفع شود و ما بتوانیم به زودی از تصویر پژمان عزیز در کنار دیگر بازیگران نازنین این سریال بهره ببریم.
