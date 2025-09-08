به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، هر سرقت، دو چهره دارد؛ یکی کسی است که میگیرد و دیگری کسی است که از او گرفته میشود؛ قربانی و سارق؛ هیچ کس با آرزوی دزد شدن به دنیا نمیآید. هیچ کودکی وقتی از او میپرسی در آینده میخواهی چکاره شوی، نمیگوید: «سارق»، اما گاهی زندگی دستهایی که قرار بوده چیزی بسازند را به سمتی میبرد که ویران کنند.
بنا بر این گزارش، اینها توجیه نیستند، بلکه تصویر واقعیتی هستند که دوست نداریم، ببینیم. وقتی نابرابری ریشه میدواند، وقتی فاصله طبقاتی روزبهروز عمیقتر میشود، نتیجهاش فقط شکمهای خالی نیست، بلکه جامعهای است که خودش را از درون میخورد و آن وقت است که امنیت، فقط با دوربین و قفل تامین نمیشود. چون سارق از دیوار نیامده؛ از دل جامعه روییده است... .
و اما چهره دیگر سرقت قربانیان آن هستند؛ گاهی دزدیدن یک کیف یا شکستن قفل یک خانه به چشم نمیآید، اما آنچه برده میشود، چیزی فراتر از اموال است. سرقت، زخمی است که بر روان قربانی به جا میماند. شاید کسی به ظاهر فقط گوشیاش را از دست داده باشد یا کیف پولی که میتواند دوباره آن را بخرد، اما اعتمادش به جهان، به آدمها، به خیابانها و حتی به خودش دیگر مثل قبل نیست. دزدها فقط قفلها را نمیشکنند؛ آنها مرزهای امنیت را در ذهن انسانها فرو میریزند. آدمها بعد از یک سرقت، دیگر مثل قبل از خانه بیرون نمیروند. دیگر شبها راحت نمیخوابند. دیگر قفلها برایشان کافی نیست. آنها با ترسی پنهان زندگی میکنند که نامی برایش نیست.
سرقت، فقط مساله جرم و مجازات نیست؛ بازتاب یک نابرابری است. بازتاب فریادهای خاموشی است که جایی در تاریکی جامعه گم شدهاند، اما هیچ فقر و فشاری، توجیهگر برداشتن چیزی نیست که به دیگری تعلق ندارد.
هر بار که سرقتی اتفاق میافتد، نه تنها یک دارایی، بلکه تکهای از اعتماد جمعی افراد گم میشود. چیزی که به سادگی پیدا نمیشود و اگر پیدا شود، دیگر به شکل قبل نخواهد بود.
در اجرای طرح سه روزه شناسایی سارقان ۶۸درصد آنها سابقه کیفری داشتند
سارقان اخیرا با روشهای تازه، اموال قربانیان را سرقت میکنند. اوایل مرداد ماه «محمدرضا افراز»، سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد: «در اجرای طرح سه روزه شناسایی سارقان ۱۴۱ نفر سارق شناسایی و دستگیر شدند که بررسی سوابق آنها نشان میدهد ۶۸ درصد از دستگیرشدگان سابقه کیفری و ۳۲ درصد برای نخستینبار به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفتند. طبق بررسیها در جریان این عملیات ۲۷۲ فقره انواع سرقت شامل زورگیری خیابانی، قاپزنی از عابران و سرقتهای کشروی خصوصا سرقت از خودروها و اماکن عمومی کشف شد. نرخ کشف به وقوع این سرقتها در این مرحله حدود ۱.۹ درصد بوده که نسبت به دوره گذشته افزایش محسوسی داشته است. بالاترین میزان دستگیریها به ترتیب در استانهای خراسان رضوی، اردبیل و غرب تهران صورت گرفت که به وضوح تمرکز فعالیت سارقان خشن در برخی استانهای پرجمعیت و کلانشهری را نشان میدهد.» حالا «اعتماد» در این گزارش به برخی از مهمترین سرقتهای مرداد و شهریور ماه امسال پرداخته که برخی از آنها نیز منجر به قتل شده است.
۱ شهریور ماه جاری، رییس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری قاتل زن ۵۷ ساله اهل شهر طبقده شهرستان میاندرود خبر داد. علی قیصری گفت: «روز شنبه اول شهریورماه با وصول خبر کشف جسد یک زن میانسال در خانهاش در شهر طبقده میاندرود با صدور دستور قضایی دستگیری قاتل یا قاتلان در دستور کار ویژه و شبانهروزی ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت. کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان مازندران، با حضور در محل کشف جسد، وقوع قتل با انگیزه سرقت را احراز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده قاتل را شناسایی و طی عملیاتی متهم که جوانی ۲۶ ساله بود را دستگیر کردند. پس از بازرسی از مخفیگاه متهم، در داخل کیف شخصی قاتل، طلاجات مسروقه متعلق به مقتول و سلاح مربوط به قتل کشف شد. متهم در تحقیقات پلیسی به قتل زن میانسال با انگیزه سرقت طلا اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.»
۳ شهریور ماه جاری، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق اموال و اجناس کسبه محدوده محله منیریه خبر داد. عبدالرضا محمدی گفت: «در پی مراجعه چند نفر از کسبه محله منیریه مبنی سرقت اموال و اجناس آنان، تیم عملیات کلانتری ۱۱۲ ابوسعید دستگیری عامل یا عوامل این سرقتها را در دستور کار خود قرار داد. عوامل انتظامی بعد از رصد دوربینهای مداربسته متوجه شدند سارق با کلاه کاسکت اقدام به سرقت کرده که با اقدامات پلیسی، متهم شناسایی و دستگیر شد. متهم بعد از دستگیری ادعا میکرد که این اجناس را برای کسبه محدوده منیریه به فروش میرسانده است و در زمان دستگیری، حدود ۱۰۰۰ جفت دستکش، ۱۸۰۰ متر زیپ شلوار و ۱۹۲ جفت جوراب به همراه داشت. همچنین از مخفیگاه او، ۸۰ عدد سیم کابل شارژ تلفن همراه، ۱۰۰ عدد شلوار و پیراهن و البته ۱۰۷ فقره فشنگ تفنگهای بادی و ... که به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال بود، کشف و ضبط شد.»
۷ شهریور ماه جاری، رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارقی خبر داد که به بهانه کمک به افراد مسن، وارد خانههای آنها شده و لوازم باارزش را به سرقت میبردند.
عینالله بیراوند گفت: «مدتی پیش چند شهروند مسن به ما مراجعه و عنوان کردند که دو نفر غریبه را به خانههایشان راه داده، اما بعد متوجه شدند طلاهایشان به سرقت رفته است. این شاکیان اظهار کردند که برای خرید به تربار مراجعه کردهاند، سپس دو نفر به آنها برای رساندن بارها به خانهشان کمک کردهاند. بعد از رسیدن به خانه، این دو نفر از آنها درخواست آب کردهاند و در واقع با این روش وارد خانه افراد مسن شدهاند. زمانی که صاحبخانه برای آوردن آب اقدام میکند، یکی از سارقان فرد را همراهی کرده و دیگری خانه را میگشته و هر چیز باارزشی که پیدا میکرده است را به سرقت میبرند. این سارقان، با اقدامات پلیسی دستگیر شدند و تاکنون بیش از دهها شاکی دارند و احتمال افزایش تعداد شکات وجود دارد.»
اوایل مرداد ماه امسال، مرد سالخوردهای به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت، گفت: «چند روز پیش برای کار پیدا کردن از شیراز به تهران آمدم و در یک خوابگاه ساکن شدم. در آنجا با پسر جوانی آشنا شدم که خودش را مسعود معرفی کرد و مدعی شد که دکتر است. او پس از ایجاد احساس صمیمیت یک لیوان چای به من تعارف کرد، اما پس از نوشیدن چای سرم گیج رفت و بیهوش شدم. هنگامی که به خودم آمدم، متوجه شدم مسعود از کارتهای بانکیام بیش از 60 میلیون تومان پول سرقت کرده است.» پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده، تیمی از کارآگاهان برای انجام تحقیقات میدانی به خوابگاه مورد نظر در حوالی میدان فلسطین اعزام شدند. در نخستین گام مشخص شد که متهم هویت جعلی داشته و اصلا دکتر نبوده است. او با همین ترفند توانسته بود از افراد زیادی سرقت کند. کارآگاهان در مرحله بعد با بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف میدان، هویت واقعی متهم را شناسایی کردند. سپس با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه او در جنوب استان تهران ردیابی شد. با دریافت این اطلاعات مهم، کارآگاهان بلافاصله با هماهنگی مراجع قضایی به محل مخفیگاه متهم اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی او را دستگیر کردند. متهم پس از انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهی، تحت بازجویی قرار گرفت و خیلی زود به سرقت از یک پیرمرد و سه مرد دیگر اعتراف کرد. او ماجرا را اینطور توضیح داد: «خانهای در ورامین دارم که آن را اجاره داده و خود برای سرقت به مرکز تهران و میدان فلسطین میآمدم. پس از جستوجوی چند خوابگاه، افرادی را که از شهرستان به تهران آمده بودند میدیدم، خود را دکتر معرفی میکردم. سپس با ایجاد صمیمیت، چای به آنها تعارف میکردم که از قبل قرص خوابآور در آن میریختم. زمانی که افراد خوابشان میگرفت و هوشیاریشان کاهش مییافت، رمز کارتهایشان را میگرفتم و از کارتهای آنها پول برداشت میکردم.» پس از این اعترافات مهم، اداره پنجم ماموریت یافت تا تحقیقات اطلاعاتی و مخابراتی خود را درباره این پرونده ادامه دهد. متهم نیز برای کشف زوایای پنهان پرونده و جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.
۴ مرداد ماه امسال، رییس پلیس آگاهی پایتخت از کشف سرقت میلیاردی از داخل خودرو در تهران خبر داد. علی ولیپورگودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «یک پرونده سرقت محتویات خودرو در اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ با جزییات کامل کشف و به نتیجه رسید. مالباختهای پس از پارک خودرویش در خیابان ستاری، متوجه سرقت کیف دستی حاوی پنج عدد سکه ربع بهار آزادی، ارزهایی به مبلغ 2 هزار و 350 دلار و یورو، یک شمش طلای یک گرمی، النگو، سنجاق طلا و مدارک شناسایی خود شد که ارزش ریالی کل اموال سرقت شده حدود سه میلیارد ریال برآورد شده است. پس از دریافت شکایت، اکیپی از کارآگاهان به محل سرقت واقع در خیابان ستاری شمال، نبش خیابان کرمی اعزام شدند و با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته مشخص شد که دو نفر سارق با خودروی پژو 405 نقرهای رنگ و با پوشاندن بخشهایی از پلاک، اقدام به سرقت کردند. با توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات پلیسی با بهرهگیری از منابع مطلع و بررسیهای تخصصی ادامه یافت و سارق اصلی که سابقه سرقت لوازم خودرو داشته، شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. پس از صدور دستور جلب، متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس منتقل شد. تحقیقات بیشتر نشان داد که این سارق به همراه همدست خود اقدام به این سرقت کرده است. محل اختفای همدست نیز پس از پیگیریهای دقیق شناسایی و با همکاری تیمی از کارآگاهان در یکی از مجتمعهای مسکونی دستگیر شد. در مواجهه حضوری، هر دو متهم اعتراف کردند که اموال سرقت شده را به یک طلافروشی در شهرک راهآهن فروختهاند. با پیگیریهای نامحسوس، مالک این طلافروشی نیز شناسایی و پس از صدور دستور قضایی، در محل کارش بازداشت شد. او نیز به خرید اموال مسروقه از سارقان اعتراف کرد.»
۶ مرداد ماه امسال، یک باند حرفهای مامورنما در تهران توسط کارآگاهان پلیس آگاهی منهدم شد. پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: «هویت اعضای یک باند سرقت به عنف که در پوشش مامور نظامی از شهروندان اقدام به سرقت میکردند، شناسایی شدند. کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی راهی مخفیگاه متهمان شدند و آنها را دستگیر کردند. متهمان جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.»
۱۴ مرداد ماه امسال، پسر جوان خودش را ستارهشناس معرفی میکرد تا به بهانه حل مشکلات زنان مثل بختگشایی و برطرف کردن مشکل ناباروری، نقشه عجیب سرقت میلیاردی را اجرا کند؛ اما در نهایت با زیرکی آخرین طعمه خود، گیر افتاد. این گزارش عجیب به پلیس تهران اعلام شد. یکی از مالباختهها که زنی جوان بود، به افسر پلیس گفت: «من و 2نفر از دوستانم از طریق اینستاگرام با مردی که مدعی بود ستارهشناس و مسلط به علم نجوم و فضاست، آشنا شدیم. مرد جوان، خودش را داوود معرفی کرد و گفت که قادر است با تسلط به علم نجوم، مشکلات ما را حل کند. ما فریب حرفهایش را خوردیم و چون در زندگی مشکلاتی مانند ناباروری، ازدواج و اختلافات خانوادگی داشتیم از داوود خواستیم تا با انرژی درمانی و طلسمگشایی، مشکلاتمان را برطرف کند. قرار شد که او به خانه ما بیاید و با انجام عملیات خاص، مشکلاتمان را حل کند.»
او در ادامه گفت: «روز حادثه دوستانم در خانهام بودند که داوود رسید و با دود کردن مادهای گفت میتواند نیروهای ماورءالطبیعه را به کار بگیرد تا مشکلات ما حل شود؛ اما با دود کردن دارو، از هوش رفتیم و وقتی به هوش آمدیم، تمام طلا و جواهراتم که بالای 5میلیارد تومان ارزش داشت به سرقت رفته بود.» با این شکایت، تحقیقات زیرنظر بازپرس دادسرای ویژه سرقت آغاز شد تا اینکه یکی از دوستان مالباختهها، نقش طعمه را بازی کرد تا مرد رمال را گیر بیندازد. آخرین طعمه مرد رمال خودش را مقیم انگلیس جا زد و پیشنهاد دستمزد 5هزار دلاری به او داد و به این بهانه مرد ستارهشناس را به خانهاش کشاند. سپس با پلیس تماس گرفت و به این ترتیب، رمال تحت تعقیب دستگیر شد و به جرم خود اقرار کرد. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.
اواسط مرداد ماه امسال، دو دختر جوان که با آبمیوه مسموم یکی از اقوام خود را بیهوش کرده بودند و دست به سرقت طلا زده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند. چندی قبل زن جوانی به دادسرای ناحیه سرقت مراجعه کرد و هنگامی که مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت، گفت: «با درخواست دو نفر از افراد فامیل که با یکدیگر دخترخاله هستند به یکی از پارکهای غرب تهران رفتم. ابتدا مشغول حرف زدن شدیم، اما در ادامه آنها یک آبمیوه به من دادند که پس از نوشیدن بیهوش شدم و هنگامی که چشمانم را در بیمارستان باز کردم پی بردم طلاهایم سرقت شده است. با این دو دختر جوان نسبتا فامیل دور هستم و شکایت دارم.» پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده، تحقیقات آغاز و تیم تحقیق با اقدامات اطلاعاتی گسترده پی بردند که این سرقت با نقشه قبلی انجام شده و این دو دختر جوان قصد داشتند پس از ارتکاب جرم تهران را با اتوبوس به یکی از شهرهای غربی کشور ترک کنند. تیم پلیسی پس از دریافت این اطلاعات با بهرهگیری از شیوههای کشف نوین جرم مخفیگاه دو متهم را شناسایی و پس از هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی آنها را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند، اما در بازرسی از محل مورد نظر طلاهای مالباخته نیز کشف شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد، متهمان طلاهای مسروقه را به یک مالخر در مرکز تهران فروختهاند که ماموران به دنبال کشف این سرنخ مهم او را دستگیر و طلا را کشف کردند.
۱۸ مرداد ماه امسال، اعضای باند سرقت مسلحانه که در نقاط مختلف تهران و کرج به خانههای مردم دستبرد میزدند، دستگیر شدند. با دریافت گزارشهای متعددی مبنی بر وقوع سرقتهای مسلحانه سریالی از خانههای شمال تهران، پرونده ویژهای در دستور کار کارآگاهان جنایی قرار گرفت. بررسیها نشان میداد اعضای این باند که چهار مرد درشتاندام بودند، با پوشاندن کامل چهره و استفاده از سلاح کمری، قمه و قداره، پس از سرقت خودروهایی مانند سراتو و جنسیس و تغییر پلاک آنها، خانههای مورد نظرشان را تحت نظر میگرفتند و سپس در فرصتی مناسب، وارد عمل میشدند. تیمهای پلیس با حضور در تمام صحنههای سرقت، بازبینی ساعتها فیلم دوربینهای مداربسته، بررسی سوابق مجرمان مشابه و اقدامات اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی هویت سرکرده باند و سه همدستش شدند. این افراد اهل و ساکن شهرستان کرمانشاه بودند و ردپای آنها تا همان منطقه پیگیری شد. در ادامه ماموران در یک اقدام هماهنگ، با چندین ساعت تعقیب و مراقبت، مخفیگاه سارقان را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه، هر چهار متهم را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه، یک قبضه اسلحه کمری به همراه دو خشاب و 45 تیر فشنگ جنگی، چند تیغه قمه و قداره کشف شد. متهمان که ابتدا منکر اتهامات خود بودند، پس از روبهرو شدن با مستندات پلیس، لب به اعتراف گشودند و به ۳۰ فقره سرقت مسلحانه و زورگیری از سال 1401 تاکنون در تهران و کرج اعتراف کردند.
۲۷ مرداد ماه امسال، پلیس پایتخت اعلام کرد که در جستوجوی راننده پرایدی است که در پوشش مسافرکشی از دختران سرقت میکند. چند روز قبل، دختر جوانی در حالی که با ضربات چاقو مجروح شده بود به بیمارستانی در تهران منتقل شد. او به ماموران گفت: «به عنوان مسافر سوار خودروی پراید سفیدرنگ شدم، اما راننده آن تغییر مسیر داد و سپس با چاقو ضرباتی به من زد. او تمام طلاهایم را به سرقت برد و مرا به بیرون از ماشین پرتاب کرد.» با این شکایت تیمی از ماموران، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده بیرحم را آغاز کردند، اما در ادامه چند شکایت مشابه دیگر هم پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت که نشان میدهد راننده پراید به صورت سریالی طعمههای خود را به دام میاندازد. اکثر شاکیان دختران جوانی هستند که پس از تاریک شدن هوا، تحت عنوان مسافر سوار بر خودروی پراید شدهاند. راننده، پس از تغییر مسیر، طعمههایش را با ضربات چاقو زخمی کرده و طلاهایشان را به سرقت برده است. او همچنان تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
۲۹ مرداد ماه امسال، فیلمی از لحظه دستگیری مردی با لباس زنانه منتشر شد که نشان میداد حین سرقت طلا از یک سوپرمارکت دستگیر شده است.
اواخر مرداد ماه امسال، علی سبحانی فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر گفت: «در پی شکایت بانویی کهنسال مبنی بر اینکه فردی در زمان قطعی برق وارد خانه او شده و به زور طلاهایش را سرقت کرده و متواری شده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری 15 فرماندهی انتظامی شهرستان خمینیشهر قرار گرفت. ماموران پس از بررسیهای تخصصی و اقدامات خاص پلیسی ردپای یکی از سارقان سابقهدار را در این سرقت به دست آورده و با رصد هوشمندانه مخفیگاه او را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهم را دستگیر کردند. متهم در تحقیقات به سرقت طلاها و فروش آنها بابت تهیه مواد مخدر اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.»
