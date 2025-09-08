باکو: قصدی برای جانبداری میان ایران و اسرائیل نداریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «الچین امیربایوف» نماینده رئیسجمهور آذربایجان در امور ویژه در گفتوگویی بیان کرد که «جمهوری آذربایجان از زمان استقلال خود همواره یک سیاست خارجی چندوجهی، عملگرایانه و مبتنی بر منافع ملی» را در پیش گرفته و با طرفهای دیگر، از جمله ایران و رژیم صهیونیستی روابطی بر اساس احترام دوجانبه، احترام به حاکمیت ملی و منافع مشترک برقرار کرده است.
خبرگزاری رسمی آذربایجان (آپا) گزارش داد که امیربایوف در گفتوگویی با رسانه صهیونیستی آی۲۴ بیان کرد که هدف آذربایجان جانبداری در زمینه دیدگاههای مختلف میان این بازیگران منطقهای نیست، بلکه ایفای نقشی سازنده است، به گونهای که به فهم دوجانبه میان آنها کمک کند.
او بیان کرد: ما قویا بر این باوریم که تنشهای منطقهای نباید مانع گفتوگو شود و دیپلماسی مخفیانه گاهی میتواند مسیرهای غیرمنتظرهای در جهت تنشزدایی بگشاید. ما با این روحیه-با احتیاط، متعادل و مسئولانه- عمل میکنیم.
اهمیت راهکار «۲-دولت» در حلوفصل مسئله فلسطین
آپا در ادامه گزارش داد که نماینده ویژه رئیسجمهور آذربایجان همچنین درباره تحولات جنگ غزه گفت: راهکار «۲-دولت» نیز در نظر ما، مانند بسیاری از بازیگران بینالمللی مبنایی قابل اعتماد و با دوام برای صلحی عادلانه میان اسرائیلیها و فلسطینیهاست. درگیریهای مداوم در غزه این راهکار را بیشتر از دسترس خارج و آسیبپذیر میسازد، اما از اهمیت آن نمیکاهد. از سوی دیگر، این تراژدی یادآور فوریت راهکار سیاسی از طریق مذاکراتی مبتنی بر قوانین بینالمللی و امنیت و شان تمامی طرفین است. نقش جامعه جهانی این است که فعالانه از هر ابتکار موثقی در این مسیر حمایت کند.
اظهارات امیربایوف درباره جنگ غزه در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی عملیات «ارابههای گدعون ۲» را برای اشغال کامل غزه آغاز کرده است.
در همین حال، محاصره انسانی کامل غزه ادامه دارد و شهروندان فلسطینی که شمال قابل توجهی از آنها کودکان هستند، جان خود را بر اثر گرسنگی و سو تغذیه از دست میدهند. وقوع گرسنگی در غزه بر اثر عاملی ساختگی، یعنی محاصره انسانی رژیم صهیونیستی در غزه از سوی نهادهای نظارتی وابسته به سازمان ملل تایید شده است.
به تازگی گزارشهایی مبنی بر پیشنهاد تازه دولت «دونالد ترامپ» درباره توافق آتشبس و تبادل اسرا در جنگ غزه مطرح شده است که جنبش حماس گفته آماده مذاکره در این باره است.
