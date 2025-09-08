En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

باکو: قصدی برای جانبداری میان ایران و اسرائیل نداریم

نماینده رئیس‌جمهور آذربایجان در امور ویژه در گفت‌وگویی با بیان این که سیاست خارجی چندوجهی باکو مبتنی بر احترام دوجانبه، حاکمیت ملی و منافع مشترک کشورهاست، تاکید کرد که آذربایجان هدف جانبداری از ایران یا رژیم صهیونیستی را در مسائل مرتبط با طرفین دنبال نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۵۲
| |
310 بازدید
باکو: قصدی برای جانبداری میان ایران و اسرائیل نداریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «الچین امیربایوف» نماینده رئیس‌جمهور آذربایجان در امور ویژه در گفت‌وگویی بیان کرد که «جمهوری آذربایجان از زمان استقلال خود همواره یک سیاست خارجی چندوجهی، عمل‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی» را در پیش گرفته و با طرف‌های دیگر، از جمله ایران و رژیم صهیونیستی روابطی بر اساس احترام دوجانبه، احترام به حاکمیت ملی و منافع مشترک برقرار کرده است.

خبرگزاری رسمی آذربایجان (آپا) گزارش داد که امیربایوف در گفت‌وگویی با رسانه صهیونیستی آی‌۲۴ بیان کرد که هدف آذربایجان جانبداری در زمینه دیدگاه‌های مختلف میان این بازیگران منطقه‌ای نیست، بلکه ایفای نقشی سازنده است، به گونه‌ای که به فهم دوجانبه میان آنها کمک کند.

او بیان کرد: ما قویا بر این باوریم که تنش‌های منطقه‌ای نباید مانع گفت‌و‌گو شود و دیپلماسی مخفیانه گاهی می‌تواند مسیر‌های غیرمنتظره‌ای در جهت تنش‌زدایی بگشاید. ما با این روحیه-با احتیاط، متعادل و مسئولانه- عمل می‌کنیم.

اهمیت راهکار «۲-دولت» در حل‌وفصل مسئله فلسطین

آپا در ادامه گزارش داد که نماینده ویژه رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین درباره تحولات جنگ غزه گفت: راهکار «۲-دولت» نیز در نظر ما، مانند بسیاری از بازیگران بین‌المللی مبنایی قابل اعتماد و با دوام برای صلحی عادلانه میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست. درگیری‌های مداوم در غزه این راهکار را بیشتر از دسترس خارج و آسیب‌پذیر می‌سازد، اما از اهمیت آن نمی‌کاهد. از سوی دیگر، این تراژدی یادآور فوریت راهکار سیاسی از طریق مذاکراتی مبتنی بر قوانین بین‌المللی و امنیت و شان تمامی طرفین است. نقش جامعه جهانی این است که فعالانه از هر ابتکار موثقی در این مسیر حمایت کند.

اظهارات امیربایوف درباره جنگ غزه در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» را برای اشغال کامل غزه آغاز کرده است.

در همین حال، محاصره انسانی کامل غزه ادامه دارد و شهروندان فلسطینی که شمال قابل توجهی از آنها کودکان هستند، جان خود را بر اثر گرسنگی و سو تغذیه از دست می‌دهند. وقوع گرسنگی در غزه بر اثر عاملی ساختگی، یعنی محاصره انسانی رژیم صهیونیستی در غزه از سوی نهاد‌های نظارتی وابسته به سازمان ملل تایید شده است.

به تازگی گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهاد تازه دولت «دونالد ترامپ» درباره توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در جنگ غزه مطرح شده است که جنبش حماس گفته آماده مذاکره در این باره است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
باکو ایران اسراییل
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر خوب از وین؛ پیشرفت در مذاکرات ایران و آژانس
شکل جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZIu
tabnak.ir/005ZIu