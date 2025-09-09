کلید طلایی سلامت مغز

به گزارش تابناک؛ کارشناسان تغذیه میگویند کلید داشتن مغزی سالم و فعال در سنین بالاتر، بستگی دارد به نوع مواد غذایی که در بشقاب خود میگذارید.
با بالا رفتن سن، مغز ما نیز همراه با ما پیر میشود. این فرایند از دهههای ۳۰ و ۴۰ زندگی آغاز میشود و بخشهایی را که مسئول یادگیری و حافظهاند، تحت تاثیر قرار میدهد.
براساس اعلام متخصصان دانشگاه کلمبیا، سلولهای مغزی همچنین شروع به تولید ترکیبی میکنند که ممکن است نشانهای از بیماری آلزایمر باشد. با این حال، مواد مغذی موجود در برخی غذاها نشان دادهاند که میتوانند این فرایند را کُند کنند.
التهاب در بافتهای سالم با بیماریهای مزمن مرتبط است و طی دهه گذشته در چند بررسی به بیماری آلزایمر نیز ارتباط داده شده است.
«نیکولا لادلامـ رین»، کارشناس تغذیه در این رابطه میگوید: تاثیر مثبت رژیم غذایی مدیترانهای بر سلامت مغز به طور فزایندهای شناخته شده است. این امر با حجم روزافزونی از شواهد پشتیبانی میشود که مشخصات تغذیهای این رژیم را به عملکرد شناختی و حفاظت عصبی مرتبط میکند.
رژیم مدیترانهای سرشار از غذاهای ضدالتهابی است از جمله مغزها، زیتون و گوجهفرنگی. این رژیم بر گیاهان و چربیهای سالم تاکید دارد از جمله روغن زیتون فرابکر.
برای صبحانه، ماست یونانی و انواع توت را امتحان کنید و برای ناهار سالاد مرغ و برای شام، سالمون همراه با لوبیا و اسفناج.
ماهی بخش کلیدی این رژیم است و سالمون و ساردین، سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ هستند.
به گزارش ایندیپندنت، براساس اعلام دانشکده پزشکی هاروارد، مشخص شده است که این چربیهای سالم، میزان پروتئین مخرب مرتبط با بیماری آلزایمر را کاهش میدهند.
همچنین به گفته «کیت پیرسون»، کارشناس رسمی تغذیه، افزودن ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیگرم مکمل روغن ماهی در روز، نقطه شروع خوبی است.
برای گیاهخواران، گردو منبع عالی پروتئین و چربیهای سالم است. طبق اعلام پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس (UCLA)، خوردن کمی کمتر از یک مشت گردو در روز با بهبود توانایی شناختی مرتبط است.
همچنین براساس یک بررسی در «بیمارستان بریگهام و زنان» در هاروارد، توتها هم زوال حافظه را به تاخیر میاندازند. مصرف زیاد، حدود ۷.۵ فنجان در ماه، عدد جادویی است.
در یک مطالعه دیگر، متخصصان دانشگاه راش در شیکاگو دریافتهاند که خوردن تنها یک وعده سبزیجات برگدار در روز نیز مزایایی برای محافظت از حافظه دارد.
طرفدارانِ کافئین نیز اکنون دلیلی برای خوشحال بودن دارند، چون نوشیدن قهوه با کاهش خطر زوال عقل مرتبط است و همچنین بهعنوان تقویتکننده خلقوخو عمل میکند. در بررسی دانشمندان، مصرف چهار تا شش فنجان در روز با کمترین خطر همراه بود.
و، اما رژیمهای غذایی پرالتهاب تاثیری کاملا معکوس دارند.
پیتزا را کنار بگذارید
یک بررسی دیگر، افزایش خطر زوال عقل بر اثر دنبال کردن رژیم غذایی پرالتهاب را شناسایی کرد. بررسی دیگری نیز ارتباط بین التهاب روده و زوال حافظه را نشان داد.
غذاهای بیش از حد شیرین، شور، فراوریشده و چرب مانند بستنی، هاتداگ و پیتزا میتوانند التهاب را در سراسر بدن افزایش دهند.
دکتر «پوجا آگاروال»، استادیار در مرکز پزشکی دانشگاه راش گفت: اگرچه تحقیقات ما ثابت نمیکند که یک رژیم غذایی سالم به کاهش رسوبات مغزی پلاک آمیلوئید، یعنی علامت بیماری آلزایمر، منجر میشود، اما میدانیم که رابطهای میان آنها وجود دارد و پیروی از رژیمهای «مایند» و مدیترانهای میتواند یکی از راههایی باشد که افراد با آن، سلامت مغزی خود را بهبود بخشند و با افزایش سن از توانایی شناختی خود محافظت کنند.
