اولین مرحله از پیش فروش سکههای بانک مرکزی که طبق وعده مرکز مبادله قرار بود امروز آغاز شود، از همان دقایق ابتدایی با اختلال و از دسترس خارج شدن سامانه همراه شد؛ اتفاقی که بار دیگر بیبرنامگی مسئولان در مدیریت چنین طرحهایی را آشکار کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ قرار بود یک میلیون قطعه سکه از طریق مرکز مبادله عرضه شود. متقاضیان نیز بر اساس دستورالعمل رسمی، موظف بودند از پنجشنبه ۱۳ شهریور تا دوشنبه ۱۷ شهریور، معادل ریالی کل سفارش به همراه کارمزد را واریز کنند. بسیاری از مردم با اعتماد به این اطلاعیه، صدها میلیون تومان وجه نقد به حسابهای خود در مرکز مبادله منتقل کردند، اما امروز با یک سامانه از کار افتاده مواجه شدند.
سامانه فروش سکه که از دسترس خارج شد
در این طرح، هر کد ملی امکان خرید ۱۵ قطعه سکه را دارد؛ آن هم با قیمتهای نزدیک به بازار آزاد: سکه تمام ۸۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان، نیمسکه ۴۴ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان و ربعسکه ۲۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان. به این ترتیب، هر متقاضی باید برای استفاده کامل از سهمیه خود، بیش از ۶۵۰ میلیون تومان نقدینگی در حساب مسدود شده نگه دارد.
اما درست در روز اجرای طرح، سایت مرکز مبادله و سامانه پیشفروش بارها دچار اختلال شد. بسیاری از کاربران در تماس با تابناک تأکید داشتند که بیش از یک ساعت منتظر اتصال ماندهاند و هر بار با پیام خطا روبهرو شدهاند. حتی غیرفعال کردن VPN هم مشکلی را حل نکرده است.
این حجم از نارضایتی نشان میدهد که زیرساخت فنی مرکز مبادله برای اجرای چنین طرحی آماده نبوده است. در حالی که زمان پیشفروش از هفتهها قبل اعلام شده بود، مدیران بانک مرکزی و مرکز مبادله کوچکترین تدبیری برای تقویت سامانهها نیندیشیدهاند و نتیجه، چیزی جز سرگردانی مردم و بیاعتمادی بیشتر به سیاستهای پولی نیست.
مرکز مبادله در اطلاعیهای، ضمن تأیید اختلال و کندی سامانه، وعده داده است که مهلت ثبت سفارش تا ساعت ۱۴ روز سهشنبه ۱۸ شهریور تمدید شود. اما تجربه امروز نشان داد که مشکل اصلی، نبود زیرساخت و مدیریت کارآمد است، نه کمبود زمان.
در شرایطی که بانک مرکزی از مردم میخواهد سرمایههای سنگین خود را به امید دریافت سکه در پایان پاییز مسدود کنند، دستکم انتظار میرود ابتداییترین ابزار فنی این طرح بدون مشکل عمل کند. حال باید دید فردا نیز همان سناریوی اختلال تکرار می شود یا مدیران فنی بانک مرکزی و مرکز مبادله بالاخره مسئولیتپذیر می شوند؟!
