رشد 4 درصدی جذب روزانه مشتریان جدید بانک آینده

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ این بانک در بازهزمانی 1402/09/15 تا 1404/04/31 با ثبت عملکردی مطلوب در حوزه جذب مشتری نسبت به بازهزمانی 1404/01/01 تا 1402/09/15 موفق شده است، متوسط جذب روزانه مشتریان جدید خود را 4 درصد افزایش دهد.
این رشد مثبت علاوه بر یک آمار کمی مثبت، نشاندهنده اثربخشی استراتژیهای توسعه این بانک و بهبود مستمر در کیفیت خدماترسانی آن است. بدیهی است که تدوام این مسیر نیز مستلزم حفظ کیفیت خدمات و ادامه نوآوریها برای حفظ رضایت مشتریان جذبشده میباشد.
شایان ذکر است؛ عملکرد مثبت بانک آینده در زمینه کاهش 49 درصدی ناترازی نقدینگی و تقویت ثبات مالی، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی نسبت به این بانک داشته است.
