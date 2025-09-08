En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رشد 4 درصدی جذب روزانه مشتریان جدید بانک آینده

متوسط جذب روزانه مشتریان جدید در بانک آینده در سال 1404 به‌میزان مطلوبی، افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۲۱
| |
3 بازدید

رشد 4 درصدی جذب روزانه مشتریان جدید بانک آینده

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ این بانک در بازه‌زمانی 1402/09/15 تا 1404/04/31 با ثبت عملکردی مطلوب در حوزه جذب مشتری نسبت به بازه‌زمانی 1404/01/01 تا 1402/09/15 موفق شده است، متوسط جذب روزانه مشتریان جدید خود را 4 درصد افزایش دهد.

این رشد مثبت علاوه بر یک آمار کمی مثبت، نشان‌دهنده اثربخشی استراتژی‌های توسعه این بانک و بهبود مستمر در کیفیت خدمات‌رسانی آن است. بدیهی است که تدوام این مسیر نیز مستلزم حفظ کیفیت خدمات و ادامه نوآوری‌ها برای حفظ رضایت مشتریان جذب‌شده می‌باشد.

شایان ذکر است؛ عملکرد مثبت بانک آینده در زمینه کاهش 49 درصدی ناترازی نقدینگی و تقویت ثبات مالی، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی نسبت به این بانک داشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک آینده جذب مشتری عملکرد بانک آینده
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZIP
tabnak.ir/005ZIP