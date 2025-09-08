رشد 4 درصدی جذب روزانه مشتریان جدید بانک آینده

متوسط جذب روزانه مشتریان جدید در بانک آینده در سال 1404 به‌میزان مطلوبی، افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ این بانک در بازه‌زمانی 1402/09/15 تا 1404/04/31 با ثبت عملکردی مطلوب در حوزه جذب مشتری نسبت به بازه‌زمانی 1404/01/01 تا 1402/09/15 موفق شده است، متوسط جذب روزانه مشتریان جدید خود را 4 درصد افزایش دهد.

این رشد مثبت علاوه بر یک آمار کمی مثبت، نشان‌دهنده اثربخشی استراتژی‌های توسعه این بانک و بهبود مستمر در کیفیت خدمات‌رسانی آن است. بدیهی است که تدوام این مسیر نیز مستلزم حفظ کیفیت خدمات و ادامه نوآوری‌ها برای حفظ رضایت مشتریان جذب‌شده می‌باشد.

شایان ذکر است؛ عملکرد مثبت بانک آینده در زمینه کاهش 49 درصدی ناترازی نقدینگی و تقویت ثبات مالی، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی نسبت به این بانک داشته است.