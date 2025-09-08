از مجلس به دادستانی؛ اعتراض کارشناسان علوم آزمایشگاهی را دریابید

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در نامهای به دادستانی خواستار ورود و حل مسئله عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی شد .
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نامه فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت به دادستانی با عنوان تشکیل "نظام کارشناسان علوم آزمایشگاهی" در واقع همان عضویت در سازمان نظام پزشکی را دنبال میکند که تاکنون محقق نشده است.
این قشر، که نقش کلیدی در نظام سلامت بهویژه در آزمایشگاهها ایفا میکنند، پس از طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اکنون از طریق فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اقدام به ارسال نامهای به دادستان کل کشور کردهاند تا این مطالبه را به نتیجه برسانند.
متن نامه
در نامهای که محمدبیگی خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، نگاشته، به نقش برجسته کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام سلامت اشاره شده است.
وی در این نامه تأکید کرده که علیرغم تصویب ضرورت تشکیل نظام کارشناسان علوم آزمایشگاهی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است. این کمکاری، اعتراض و گلایه شدید این قشر فرهیخته را به دنبال داشته است. محمدبیگی در ادامه از دادستان کل درخواست کرده که با بررسی موضوع، حداکثر مساعدت برای تحقق این مطالبه صورت گیرد.
کارشناسان علوم آزمایشگاهی معتقدند که تشکیل نظام مستقل، نهتنها به ساماندهی حرفهای این حوزه کمک میکند، بلکه جایگاه علمی و حرفهای آنها را تقویت کرده و شرایط کاری بهتری را فراهم میآورد. این مطالبه در حالی مطرح میشود که این گروه در طول بحرانهایی نظیر همهگیری کرونا، نقش بیبدیلی در تشخیص و مدیریت بیماریها داشتهاند. با این حال، عدم توجه کافی به مطالبات آنها، به نارضایتیهایی در میان این قشر منجر شده است.
پیگیریهای مکرر کارشناسان و طرح موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ نشاندهنده عزم جدی آنها برای احقاق حقوقشان است. نامه محمدبیگی به دادستانی نیز گامی جدید در این مسیر محسوب میشود.
