گرانی بلای جان بازار لوازم التحریر/ نوشت افزار چقدر گران تر شد؟

بازار نوشتافزار در آستانه شروع سال تحصیلی هم به جمع لاکچریها پیوست؛ به طوری که کولهپشتی از ۱ میلیون تومان تا 10 میلیون تومان هم در بازار عرضه میشود و قیمت دیگر لوازم التحریر مانند جامدادی، ماژیک و ... هم که سربه فلک کشیده است به طوری که توان خرید بسیاری از خانوادهها به خرید چند قلم آن هم با جنسی بسیار معمولی به زحمت میرسد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارشهای میدانی از خردهفروشیها و همچنین بررسی فروشگاههای آنلاین نشان میدهد که قیمت انواع لوازم تحریر نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است که در این میان برخی از کالاهای لوکس و فانتزی هم قیمتهای بالاتر از حد انتظار است.
براساس قیمتهای فروشگاههای آنلاین، قیمت پک نوشت افزار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و یا قیمت کوله پشتی به همراه کیف غذا و جامدادی آن ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است همچنین قیمت جامدادی از ۲۵۰ هزارتومان شروع میشود و تا ۳ تا ۴ میلیون تومان هم میرسد.
لوازم التحریر هم پای تورم عمومی بالا رفت
محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار در خصوص علت افزایش قیمت لوازم الحتریر در بازار به تابناک گفت: در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی نرخ نقطه به نقطه تورم از شهریور ماه سال گذشته تا به امسال ۴۱ درصد گزارش شده، نرخ تورم نوشت افزار ۳۰ درصد بوده است. بنابراین در مقایسه با رشد قیمتی ۳۰ درصدی نوشت افزار در برابر تورم عمومی چندان نیست.
وی افزود: نرخ تورم در ارزاق عمومی به دلیل آنکه هر روز خریداری میشود و تغییرات آن تدریجی است چندان محسوس نیست، اما در مورد قیمت نوشت افزار از آنجایی که به صورت عمده و یک بار در سال آن هم درشهریور ماه خریداری میشود معمولا بیشتر از دیگر کالاها مردم دست به مقایسه قیمتی میزنند در نتیجه افزایش قیمت آن بیشتر به چشم میآید.
این مقام مسئول به رکود بازار در شرایط جنگ اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از جنگ به دلیل افزایش چکهای برگشتی، شایعات آموزشی در خصوص تعطیلی مدارس یا غیر حضوری شدن قیمت نوشت افزار نسبت به بهار ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرد، اما در مقایسه با شهریور سال گذشته ۳۰ درصد افزایش قیمت داشت.
گرانی دلار آتش به بازار نوشت افزار انداخت
رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار درمورد علت افزایش قیمت لوازم التحریر، توضیح داد: ازآنجایی که اکثر مواد اولیه نوشت افزارها مانند کاغذ، چوب مداد یا مغز مداد وارداتی است که وابسته به نرخ ارز دارد نوسان قیمتی ارز بر قیمت تمام شده کالاها اثر مستقیم دارد.
تولیدکنندگان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند
گلستانی به قطعی مکرر برق در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از دلایل افزایش گرانی نوشت افزارها قطعی مداوم برق بود که ازآنجایی که تولیدات نوشت افزارها اکثرا در تابستان بود با قطعی مکرر برق تیراژ تولید کاهش یافته و تولیدکنندگان برای جبران ضررهای خود ناچار به افزایش قیمت شدند.
به گفته این فعال صنف نوشت افزار، در حال حاضر خانوادهها برای تهیه پک نوشت افزار داخلی با کیفیت قابل قبول که نیاز مصرفی دانش آموزان پایه دبستان و دبیرستان را فراهم کند البته بدون در نظرگرفتن کیف یا کوله پشتی میتوان با ۲ میلیون تومان تهیه کرد که هرچه این نوشت افزارها به سمت لوکستر شدن و فانتزی شدن پیش روی کند قیمت آن بالاتر میرود.
