بورس یک پله بالا رفت

بازار سرمایه ششمین رشد متوالی خود طی شش روز کاری اخیر را تجربه کرد؛ به طوری که امروز هم شاخص کل با افزایش بیش از ۵۲ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۶۲۳ هزار واحد رسید و کانال ۲.۶ میلیون را که ۱۴ مرداد از دست داده بود، مجددا تصاحب کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۹۳
| |
258 بازدید
|
۲
امروز (دوشنبه) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۵۲ هزار و ۶۱۹ واحد رشد کرد و به رقم دو میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۷۶ واحد رسید.

بازار سرمایه پنج روز کاری قبل هم به ترتیب ۳۴، ۴۷، ۴۶، ۱۹ و ۲۷ هزار واحد رشد کرده و کانال‌های ۲.۴ و ۲.۵ میلیون را پس گرفته بود. این در حالی است که بورس از ۲۸ تیر روند کاهشی داشته و طی این مدت از کانال ۲.۸ میلیون واحد عقب نشسته بود.

در سومین روز هفته شاخص هم‌وزن هم ۱۰ هزار و ۸۱۳ واحد افزایش داشت و در عدد ۷۹۰ هزار و ۲۱۷ واحد ایستاد.

امروز تعداد سهام مثبت بورس ۳۱۶ عدد و سهام منفی ۲۵ عدد بود. تعداد خریداران به ۳۵ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۲.۰۵  درصد افزایش داشت.

همچنین ۲۳۲ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. از نماد‌های پرتراکنش نیز می‌توان به وبملت، خودرو و فولاد اشاره کرد.

شاخص فرابورس ایران هم امروز افزایش ۲۶۵ واحد را تجربه کرد و به ۲۳ هزار و ۷۵۷ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۱۵۰ هزار فقره و ارزش آن رقم قابل توجه ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بود.

آریا، نیشکر و سامان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. فزر، نان و رپویا نیز از نماد‌های پرتراکنش فرابورس بودند.

عمده کارشناسان معتقدند، بازار سرمایه به لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارد، اما متغیر‌های سیاسی، کمبود نقدینگی، عدم اعتماد سهامداران و فعالیت نوسان‌گیری تاکنون باعث شده تا بازار نتواند آن‌طور که باید و شاید رشد کند. با این حال، بورس تا قبل از ریزش‌های اخیر رکوردشکنی کرده و تا کانال ۳.۲ میلیون واحد رشد کرده بود.

بورس شاخص بورس‌ سهام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
بورس از 1399 صد برابر (با توجه تورم و خود ارزش بورس) پایین آمده و خیلی از خانواده ها بیچاره کرده و از هم پاشونده، امروز یک درصد یا حداکثر دو درصد بالا آمده البته با شاخص سازی.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
قضاوت با دوستان
تعداد کد های فعال بورس از ۹۰۰ هزار کد رسیده به ۱۵۰ هزار کد از این ۱۵۰ هزار کد فقط ۶۰ هزار کد خرید و فروش میکنن !!!!!
