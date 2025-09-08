En
وزیر کار: فقط ۴.۸ درصد حذف‌شده‌ها از یارانه اعتراض کردند

وزیر رفاه با بیان اینکه تنها ۴.۸ درصد حذف شدگان از یارانه نقدی اعتراض کرده‌اند، گفت: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم: احمد میدری در حاشیه آیین افتتاح ویدیو کنفرانسی طرح‌های تعاونی تعدادی از استانها به مناسبت هفته تعاون درباره حذف برخی افراد دهک‌های پایین از دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: میزان اعتراض به حذف از یارانه کمتر از 5 درصد و تنها 4.8 درصد بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه اشتباه در جریان حذفیات رخ داده باشد، خیلی بعید است با این حال فرآیند ثبت اعتراض آسان است و سیستم شناسنامه دقیق درآمدی آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد.

میدری بیان کرد: اگر افراد اعلام کنند که درآمدشان از این میزان کمتر است، باید اطلاعات دقیق ارائه دهند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
4
پاسخ
سایت حمایت، گزینه اعتراضش بسته است، اصلا نمیشه اعتراض زد!
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
همشون رو جریمه کنید !!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
90درصد مردم در فقر و فشار هستن،برای وصل شدن یارانه قطع شده حداقل 1 ماه باید بدویی،یارانه من یکبار قطع شد،1ماه دویدم درستش کردم،بعد از 6 ماه دوباره قطع شد،اینقدر اذیت میکنید تا مردم عطاش رو به لقاش میبخشن و ولش میکنن،اره استاد ولش کردن وگرنه خیلی اعتراض دارن....
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
بقیه یا نت نداشتن یا برق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
چگونه می شود اعتراض کرد وقتی سامانه به صراحت گفته امکان اعتراض وجود ندارد.
بابا به قرآن من یک متر مربع ملک ندارم، هیچ درآمدی به غیر از کارمندی ندارم، هیچ دارایی ای به غیر از ماشینم ندارم من رو دهک 10 زده اند. چه افرادی سراغ دارم با خانه های میلیاردی دهک پنج و شش هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
چقدر هست که طرف بخواهد اعتراض کند
بترسید از اعتراضات دیگر دل به این موضوع خوش نکنید
که شماها پبش مردم شناخته شده اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
پرفسور آخه مردم به خاطر دو زار یارانه عارشون میشه به شما اعتراض کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
اگه به وابستگان خودتون وام های کلان غیر قابل برگشت ندهید ، اگر به خودی ها رانت و ارز دولتی ندهید نیازی به یارانه که نیست بلکه مملکت باز هم گلستان میشود
