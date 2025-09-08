وزیر رفاه با بیان اینکه تنها ۴.۸ درصد حذف شدگان از یارانه نقدی اعتراض کرده‌اند، گفت: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم: احمد میدری در حاشیه آیین افتتاح ویدیو کنفرانسی طرح‌های تعاونی تعدادی از استانها به مناسبت هفته تعاون درباره حذف برخی افراد دهک‌های پایین از دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: میزان اعتراض به حذف از یارانه کمتر از 5 درصد و تنها 4.8 درصد بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه اشتباه در جریان حذفیات رخ داده باشد، خیلی بعید است با این حال فرآیند ثبت اعتراض آسان است و سیستم شناسنامه دقیق درآمدی آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد.

میدری بیان کرد: اگر افراد اعلام کنند که درآمدشان از این میزان کمتر است، باید اطلاعات دقیق ارائه دهند.