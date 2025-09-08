سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این درک رسیده که شیوه و اجرای تعهدات پادمانی ایران نمی‌تواند مانند قبل باشد»، گفت: هنوز برای تعامل با آژانس به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، اما روند گفت‌وگوها مثبت بوده است.

بقایی: دفاع از خود و کیان کشور، مسئولیت و حق ذاتی است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تسخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تصویب طرح خلع سلاح حزب‌الله در لبنان گفت: موضع ما در رابطه با سلاح مقاومت خیلی صریح قبلا بیان شده است. قائلیم به اینکه لبنانی‌ها همه اجزا و ارکانی که جامعه لبنان، مجموعه حکمرانی و سیاسی لبنان را تشکیل می‌دهند باید با توجه به جمیع جهات بهترین تصمیم را در خصوص موضوعات مرتبط با امنیت لبنان اتخاذ کنند.

موضع خود را صریح بیان کردیم که در شرایطی که رژیم صهیونیستی در عمل نشان داده به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست، در وضعیتی که آمریکا به صورت یکسویه و یک طرفه به دنبال تحقق مواضع و منویات رژیم صهیونیستی بوده، در چنین شرایطی حتما همه کشورهای منطقه باید با اتکا به توان خودشان بتوانند در برابر تعرضات و تهاجمات رژیم صهیونیستی مقاومت کنند، چون دفاع از خود و دفاع از کیان یک کشور یک مسئولیت و حق ذاتی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای عبور و مرور تیم ایرانی در سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی بیان کرد: قانونا نمی‌توانند ولی متأسفانه این کار را انجام می‌دهد، با نقض قواعد حقوق بین‌الملل و به ویژه عهدنامه مقر که تکالیف دولت میزبان را مشخص کرده است.

برنامه داریم مثل سنوات قبل از این فرصت برای تبیین مواضع خود در سطح بین‌المللی استفاده کنیم. رئیس‌جمهور قرار است در نشست مجمع عمومی امسال که هشتادمین سالگرد سازمان ملل هم هست حضور یابد. جزئیات را دفتر رئیس‌جمهور تبیین خواهد کرد.

آنچه به ما مربوط می‌شود این است که هماهنگی لازم را با دفتر نمایندگی در سازمان ملل انجام دهیم. مباحث و دستورکارهای مختلف نشست مجمع عمومی را پیگیری و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. با توجه به تحولات در منطقه ما و از جمله نسل‌کشی در فلسطین انتظار می‌رود مهمترین موضوع دستورکار سازمان ملل رسیدگی به این فاجعه و مطالبه بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران باشد.

محدودیت‌هایی که اشاره کردید از سال‌ها قبل در مورد دیپلمات‌های ایرانی اعمال می‌شده و در خصوص تعداد دیگری از کشورها نیز به همین شکل. اعمال این محدودیت‌ها مغایر با تعهدات دولت میزبان طبق معاهده مقر است.

مراتب اعتراض خود را از طریق سازوکارهای موجود در سازمان ملل از جمله کمیته روابط دولت میزبان منعکس کردیم و معتقدیم اعمال این محدودیت‌ها در جهت محدود کردن حقوق کشورها برای حضور برابر و مؤثر در مجامع بین‌المللی است و این حق کشورهاست که بتوانند بدون مواجهه با فشارها و مشکلات دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در نشست‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشند.