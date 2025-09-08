En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تکمیلی

بقایی: دفاع از خود و کیان کشور، مسئولیت و حق ذاتی است

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این درک رسیده که شیوه و اجرای تعهدات پادمانی ایران نمی‌تواند مانند قبل باشد»، گفت: هنوز برای تعامل با آژانس به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، اما روند گفت‌وگوها مثبت بوده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۸۱
| |
252 بازدید
بقایی: دفاع از خود و کیان کشور، مسئولیت و حق ذاتی است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تسخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تصویب طرح خلع سلاح حزب‌الله در لبنان گفت: موضع ما در رابطه با سلاح مقاومت خیلی صریح قبلا بیان شده است. قائلیم به اینکه لبنانی‌ها همه اجزا و ارکانی که جامعه لبنان، مجموعه حکمرانی و سیاسی لبنان را تشکیل می‌دهند باید با توجه به جمیع جهات بهترین تصمیم را در خصوص موضوعات مرتبط با امنیت لبنان اتخاذ کنند.

موضع خود را صریح بیان کردیم که در شرایطی که رژیم صهیونیستی در عمل نشان داده به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست، در وضعیتی که آمریکا به صورت یکسویه و یک طرفه به دنبال تحقق مواضع و منویات رژیم صهیونیستی بوده، در چنین شرایطی حتما همه کشورهای منطقه باید با اتکا به توان خودشان بتوانند در برابر تعرضات و تهاجمات رژیم صهیونیستی مقاومت کنند، چون دفاع از خود و دفاع از کیان یک کشور یک مسئولیت و حق ذاتی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای عبور و مرور تیم ایرانی در سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی بیان کرد: قانونا نمی‌توانند ولی متأسفانه این کار را انجام می‌دهد، با نقض قواعد حقوق بین‌الملل و به ویژه عهدنامه مقر که تکالیف دولت میزبان را مشخص کرده است.

برنامه داریم مثل سنوات قبل از این فرصت برای تبیین مواضع خود در سطح بین‌المللی استفاده کنیم. رئیس‌جمهور قرار است در نشست مجمع عمومی امسال که هشتادمین سالگرد سازمان ملل هم هست حضور یابد. جزئیات را دفتر رئیس‌جمهور تبیین خواهد کرد.

آنچه به ما مربوط می‌شود این است که هماهنگی لازم را با دفتر نمایندگی در سازمان ملل انجام دهیم. مباحث و دستورکارهای مختلف نشست مجمع عمومی را پیگیری و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. با توجه به تحولات در منطقه ما و از جمله نسل‌کشی در فلسطین انتظار می‌رود مهمترین موضوع دستورکار سازمان ملل رسیدگی به این فاجعه و مطالبه بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران باشد.

محدودیت‌هایی که اشاره کردید از سال‌ها قبل در مورد دیپلمات‌های ایرانی اعمال می‌شده و در خصوص تعداد دیگری از کشورها نیز به همین شکل. اعمال این محدودیت‌ها مغایر با تعهدات دولت میزبان طبق معاهده مقر است.

مراتب اعتراض خود را از طریق سازوکارهای موجود در سازمان ملل از جمله کمیته روابط دولت میزبان منعکس کردیم و معتقدیم اعمال این محدودیت‌ها در جهت محدود کردن حقوق کشورها برای حضور برابر و مؤثر در مجامع بین‌المللی است و این حق کشورهاست که بتوانند بدون مواجهه با فشارها و مشکلات دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در نشست‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقایی دفاع از کشور کیان وزارت امور خارجه خلع سلاح حزب‌الله خلع سلاح حزب الله لبنان سازمان ملل خبر فوری
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنتی: اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزب‌الله خیالی خام است
بقائی: جامعه جهانی باید برابر تروریسم اقتصادی آمریکا بایستد
آخرین موضع رسمی وزارت خارجه درباره گفت‌و‌گو با آژانس
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به زبان چینی
بقائی با سفرای هلند و ژاپن دیدار کرد
از هیچ‌اقدامی برای دفاع از کشور چشم‌پوشی نخواهیم کرد
بقائی: هیچ پیشنهاد مکتوبی از آمریکا دریافت نکرده‌ایم
تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل شد
سخنگوی وزارت خارجه: روایت گامی مهم در جهت نفی خشونت
بیانیه وزارت خارجه در رد ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل
بقایی: شهیدان نصرالله و صفی‌الدین نماد مقاومت شرافتمندانه علیه اشغال هستند
سخنگوی وزارت خارجه:اقدام آلمان پذیرفتنی نیست
حضور عراقچی در‌نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است
بیانیه مهم رژیم صهیونیستی برای کمک به غزه
برای دفاع از کشور در آمادگی کامل هستیم
پیام جالب سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات رم
اتهام‌زنی اتحادیه اروپا و انگلیس به ایران
انتقاد از رویکرد غیرقانونی آمریکا درکنفرانس خلع‌سلاح
بقایی در پیامی مذاکره ایران و آمریکا را ناهموار خواند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005ZHl
tabnak.ir/005ZHl