معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: ما در مسئله خودکشی فقط از دست دادن جان شهروند را نداریم، بلکه بخش‌های زیادی از جامعه نیز تحت تأثیر این اقدام قرار می‌گیرند؛ از جمله اعضای خانواده، دوستان و آشنایان فردی که اقدام به خودکشی کرده است.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز در همایش پیشگیری از خودکشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: مسئله خودکشی یکی از موضوعاتی است که از ابتدای استقرار دولت چهاردهم اهمیت توجه به آن مطرح شده و از سوی رئیس‌جمهور به طور جدی درخواست شده که بتوانیم میزان خشونت افراد علیه خود را کاهش دهیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت اهمیت دارد، افزود: بخشی از موضوع جوانی جمعیت مربوط به تولد افراد است، اما بخش دیگر در گرو حفظ تک‌تک جان‌های عزیز ایرانیان است و باید تلاش کنیم مردم از شرایط موجود رضایت داشته باشند. بخشی از این امر را در حوزه‌های معیشتی و بخشی را در پیشگیری از تصادفات پیگیری می‌کنیم و بخش دیگر نیز مربوط به پیشگیری از خودکشی است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: برخی افراد به دلیل قرار گرفتن در چرخه ناامیدی و درماندگی، خشونت علیه دیگری یا علیه خود بروز می‌دهند و این یکی از تلخ‌ترین و دردناک‌ترین موضوعاتی است که امروزه شاهد آن هستیم. ما در مسئله خودکشی فقط از دست دادن جان شهروند را نداریم، بلکه بخش‌های زیادی از جامعه نیز تحت تأثیر این اقدام قرار می‌گیرند؛ از جمله اعضای خانواده، دوستان و آشنایان فردی که اقدام به خودکشی کرده است. فکر کردن به این معضل و دلایل خودکشی فرد، نزدیکان را نیز در چرخه درماندگی قرار می‌دهد.

بهروزآذر تصریح کرد: در حال حاضر قرارگاه پیشگیری از خودکشی در دانشگاه ایران در استان تهران تشکیل شده و از این کارگروه به عنوان یک نقطه شروع قوی استفاده می‌کنیم. در کشور، چند شهرستان وجود دارد که میزان خودکشی در آنها بالاست. برای مثال در برخی استان‌ها مانند ایلام و کرمانشاه، در برخی از شهرستان‌ها میزان خودکشی بالاست.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی اقدام به خودکشی در زنان ۱.۵ برابر مردان است، اما مرگ ناشی از خودکشی در آقایان بالاتر است، زیرا خشونت نسبت به خود در آقایان بالاتر از زنان است.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش ما این باشد که آمار خودکشی را به صفر برسانیم، زیرا حتی از بین رفتن زندگی یک نفر نیز برای ما مهم است.

وی به تأثیر برخی عوامل اجتماعی بر اقدام به خودکشی اشاره و تصریح کرد: در ستاد ملی جمعیت تصمیم‌گیری شد که بسته‌های حمایتی برای دهک‌های یک تا سه برای شیرخشک و پوشک نوزادان ارائه شود تا بتوانیم برخی مشکلات معیشتی را مرتفع کنیم، اما باید به ریشه‌های روانی و اجتماعی پدیده خودکشی نیز توجه شود. همه طبقات جامعه، به ویژه اقشاری که در معرض خطر خودکشی هستند، باید توانمند شوند تا نگرش مثبت به زندگی پیدا کنند. مطالعات نشان داده است که گفتگوی مؤثر با افراد می‌تواند از بروز خودکشی پیشگیری کند.

وی درباره پیشگیری از خودکشی در دانشجویان علوم پزشکی گفت: مسئله خودکشی رزیدنت‌ها بسیار برای ما مهم است، اما پژوهشی درباره عوامل مؤثر بر این پدیده انجام نشده است. باید بدانیم چه چیزی باعث می‌شود جوانی که سال‌ها آرزوی رسیدن به این مقطع تحصیلی داشته است، دست به خودکشی بزند. باید بررسی شود که از بین پایین بودن درآمد، ازدواج نکردن، فشار کاری و تحصیلی و … کدام عامل بیشتر در بروز این پدیده نقش دارد.